Teemu Hartikainen dispute sa troisième et dernière saison sous les couleurs de Genève-Servette. Ce jeudi soir pourrait donc coïncider avec sa dernière apparition aux Vernets. Mais il ne l'entend évidemment pas de cette oreille. Les fans du GSHC non plus.

Teemu Hartikainen a été rappelé par les fans mardi après le succès contre Zoug. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Mardi soir, Teemu Hartikainen a été précieux pour permettre à Genève-Servette de gagner trois points face à Zoug. Le chasseur de buts a battu deux fois Leonardo Genoni et offert une passe décisive. Pas mal comme butin si l'on pense que les Grenat ont inscrit trois buts ce soir-là. Trois réussites suffisantes pour l'emporter 3-2... et pour se faire rappeler par les supporters des Vernets.

«C'est toujours un moment spécial lorsque les fans scandent ton nom et t'applaudissent, a apprécié le No 70 des Aigles. Je sais qu'avec mes deux buts, c'est moi qui attire la lumière plus que d'autres coéquipiers, mais au final, peu importe qui marque tant que l'équipe gagne et a du succès.»

Les fans l'ont-ils rappelé uniquement parce qu'il fait trembler deux fois les filets et plusieurs fois Leonardo Genoni? Pas sûr. En effet, l'histoire d'amour entre le Finlandais et Genève-Servette devrait toucher à sa fin puisqu'il va probablement retourner dans son pays terminer sa carrière. Cela a sans doute poussé les spectateurs genevois à vouloir lui offrir un tour d'honneur ce mardi. «Cela fait du bien de voir que je suis devenu un des leurs», sourit-il.

«Une bonne dynamique»

Questionné sur la fin de son aventure genevoise, le Nordique tombe légèrement le masque... à la finlandaise. Sans trop d'effusion, mais avec une petite émotion dans la voix. «Est-ce que ce sera mon dernier match aux Vernets jeudi soir contre Lugano? J'espère bien que non. Surtout que nous sommes vraiment dans une très bonne dynamique actuellement. Enfin!» Il est vrai que pour la première fois de la saison ou presque, le GSHC joue au niveau qui était attendu de lui depuis le début de saison.

Il aura fallu attendre la 40 ou 45e journée de championnat, mais le Grenat peuvent faire des dégâts en cette fin de saison. Encore faut-il se qualifier pour les play-in. Et, actuellement, ils n'ont pas totalement leur destin en mains. Deux victoires contre Lugano et Berne devraient suffire à se hisser dans le Top 10, mais il existe un cas où cela ne suffit pas. Teemu Hartikainen, lui, est bien loin de sortir le boulier. «Nous sommes une bonne équipe et nous avons les moyens de faire une bonne fin de saison. J'espère que nous allons encore jouer beaucoup de matches ce printemps.»

Cold Facts: Il y a du suspense à tous les niveaux

Surtout qu'avec Hartikainen, Manninen et Granlund, trois des six meilleurs compteurs dans son vestiaire, l'équipe des Vernets à tout pour bien faire. Mais n'est-elle pas trop unidimensionnelle? «Nous avons toujours eu ce rôle», rigole Teemu Hartikainen, guère ébranlé par cette pression sur ses larges épaules.

Ce jeudi soir, Genève pourra encor et toujours compter sur celui qui a déjà marqué 24 buts cette saison. En espérant le revoir à nouveau la semaine prochaine dans le cadre du play-in. Voire plus si affinité. «Nous sommes en confiance et savons que nous pouvons aller loin», conclut-il. Et sur l'impression dégagée depuis une dizaine de jours, difficile de lui donner tort.