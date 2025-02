Yorick Treille: «La confiance grandit à force de gagner des matches»

Yorick Treille et Genève-Servette vont de mieux en mieux. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Si la fin de match a été un peu tendue, la faute à un retour zougois, Genève-Servette a vécu une soirée faste sur le plan comptable. Malgré les deux buts du EVZ pour faire passer le score d'un confortable 3-0 à 3-2, les Aigles ont tout de même amassé trois points pour leur antépénultième match de la saison régulière.

Le GSHC n'a pas son destin entre ses mains, mais ses chances d'arracher une place dans le Top 10 sont désormais bonnes. Le coach grenat, Yorick Treille, est conscient que si son équipe atteint les play-in, elle sera dangereuse. Depuis quelques semaines, elle se donne les moyens d'y arriver.

Yorick, d'un point de vue comptable, le contrat est rempli. Et sur la manière?

Oui, exactement, nous avons fait ce que nous devions avec ces trois points. On doit à la fois nous concentrer sur notre fond de jeu et le processus de progression, mais aussi engranger un maximum de points. Ce soir, on a rempli la mission comptable. On n’a pas été parfaits, mais Robert Mayer nous a donné une grande chance de gagner et le power-play a été décisif. Il y a eu beaucoup d’efforts collectifs, notamment défensivement avec des tirs bloqués et des gestes importants de tout le monde. On sait qu’il y a encore des choses à améliorer, mais ces trois points sont essentiels.

Ce type de victoire n'a pas été fréquent cette année. Est-ce un tournant pour cette fin de saison?

C’est possible. On sait qu’on avait un besoin urgent de points et qu’on a souvent bien joué sans être récompensés. Aujourd’hui, on prend les trois points et on va en profiter. Mais dès demain, on récupère, on analyse et on avance. La fin de saison arrive vite et on fera les comptes à la fin.

On sent une vraie transformation de l’équipe par rapport à il y a un mois. Partages-tu ce sentiment?

Oui, cette confiance grandit avec les victoires. Enchaîner les bons résultats nous permet de retrouver une bonne énergie et un état d’esprit collectif fort. Les gars sont connectés et prêts à tout donner les uns pour les autres. C’est une dynamique qui est difficile à construire sans résultats, mais on est sur la bonne voie.

Les victoires influencent-elles concrètement l'ambiance dans le vestiaire?

Bien sûr, c’est le cas dans tous les sports collectifs. Les résultats ont un impact, et l’important, c’est d’éviter que les séries de défaites ne s’éternisent. Il faut être fort mentalement pour maintenir une énergie positive, même dans les moments plus compliqués.

Comment éviter les excès de confiance et rester dans un état d'esprit équilibré?

On a suffisamment de joueurs expérimentés dans l’équipe pour gérer ça. Ils savent qu’il faut tout donner jusqu’à la fin de la saison sans se relâcher.

Les trois buts de ce soir ont été marqués par des étrangers. Leur apport est-il une assurance pour l’équipe?

Ils ne jouent plus forcément ensemble à 5 contre 5, mais ils se retrouvent sur le power-play et c’est vrai que ce sont de très bons joueurs. Cependant, on a besoin de tout le monde. Aujourd’hui, on commence à trouver un bon équilibre offensif, notamment avec la ligne de Pouliot, Miranda et Hischier qui a bien contribué à la production, notamment samedi à Fribourg. La stabilité des lignes nous a manqué ces derniers mois, donc c’est positif de voir des affinités se créer. Une équipe qui va loin en play-off, c’est une équipe où toutes les lignes apportent quelque chose.