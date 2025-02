Genève-Servette bat Zoug et se met sur de bons rails

Genève-Servette a livré une superbe prestation face à Zoug et se rapproche encore un peu d'une place dans le Top 10 (3-2). Les Aigles semblent actuellement en pleine confiance et sont métamorphosés.

Teemu Hartikainen (à dr.) a permis à Genève de prendre le large. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Alors que cela fait des semaines que Genève-Servette était en queue de classement, l'équipe des Vernets retrouve la forme au meilleur des moments. Très solides face à Zoug, les Aigles ont actuellement le vent dans le dos. Face à l'équipe de Suisse centrale, ce sont les hommes de Yorick Treille qui ont fait la course en tête de bout en bout malgré une première occasion pour les visiteurs.

Mais hormis une relance catastrophique de Tim Berni après quelques secondes de jeu, ce sont les joueurs locaux qui ont réalisé la meilleure entame de match. C'est fort logiquement Sakari Manninen qui a ouvert la marque à la 6e minute de jeu (1-0) en exploitant parfaitement un rebond accordé par Leonardo Genoni.

Quatre minutes plus tard, Grégory Hofmann a testé les réflexes de Robert Mayer en partant seul dans le dos de la défense grenat. Mais Teemu Hartikainen a permis à Genève-Servette de creuser l'écart. Le tank genevois a tout d'abord placé un plomb dans la lucarne dès la reprise du second tiers (21, 2-0) avant de marquer le but de la sécurité peu avant la mi-match (29e, 3-0). Zoug a déraillé en dix minutes et laissé l'équipe locale grimper dans le bon wagon.

Comme c'est devenu une habitude, Robert Mayer a une nouvelle fois été très solide devant son filet lors de quelques moments de domination des visiteurs. Le gardien des Aigles n'a par contre rien pu faire sur le tir de Fredrik Olofsson en power-play à la 53e minute (3-1) et sur la déviation devant lui qui a permis à Grégory Hofmann de marquer. Sur cette action, c'est Arnaud Jacquemet qui a glissé le puck dans sa propre cage (59e, 3-2). MAis Genève-Servette a tenu bon pour empocher les trois points.

Avec ces trois points de plus au compteur, les Genevois poursuivent leur folle remontée qui pourrait leur permettre de décrocher une place dans le Top 10 synonyme de play-in. Au moment où la sirène retentissait aux Vernets, la partie entre Fribourg et Bienne n'était pas terminée. Mais une chose était déjà sûre: le GSHC avait déjà enjambé Rapperswil pour grignoter au moins une place.

Alors qu'il ne reste plus que deux rondes de championnat, Genève-Servette a de bonnes cartes en mains pour se hisser dans le Top 10. Il faut dire que la période faste du moment tombe à point nommé puisque le GSHC a remporté cinq de ses six derniers matches. Et avec la forme tenue par ses joueurs étrangers - Teemu Hartikainen et Sakari Manninen en tête -, il y a de quoi faire des Aigles de sérieux prétendants à une place en play-off.

Pour ce faire, la route est toutefois encore longue et elle passera par deux matches face à Lugano et Berne pour terminer dans le Top 10. Si cette mission venait à être réussie, les hommes de Yorick Treille ne seront pas au bout de leur peine puisqu'ils devront encore disputer un voire deux tours de play-in pour arriver en quarts de finale. Mais cette éventualité paraît toujours plus réaliste.