Attention, les Lions zurichois sont de retour et ils sont plus affamés que jamais! Avec leur nouvel entraîneur venu de NHL et un renfort conséquent pour le duo Sven Andrighetto et Denis Malgin, les Zurichois visent la reconquête du titre suprême. Leur public y croit.

Un coach venu de NHL, un renfort pour son duo de stars... Attention, Zurich est chaud!

Un coach venu de NHL, un renfort pour son duo de stars... Attention, Zurich est chaud!

Marcel Allemann

Après deux titres de champion et une victoire en Champions League, les ZSC Lions ont perdu leur statut d’équipe quasiment invincible au printemps dernier. Leur parcours s’est arrêté en demi-finales des play-off, face à Davos.

«C’était une saison correcte, pas mauvaise, mais pas non plus totalement satisfaisante», résume le directeur sportif Sven Leuenberger.

Pour transformer cette saison «correcte» en une bonne saison – et surtout renouer avec le succès –, les Zurichois ont décidé de changer d’entraîneur. Marco Bayer a été remercié et remplacé par un technicien chevronné: le Canadien Claude Julien, ancien entraîneur en NHL.

«Dès le premier jour, les joueurs ont adhéré aux nouvelles choses que nous avons mises en place dans notre système. J’ai constaté de nombreux progrès d’un match à l’autre. Nous sommes sur la bonne voie», estime Claude Julien au terme de la préparation. Les choses sérieuses débuteront le 15 septembre, avec la réception du CP Berne.

Juho Lammikko bientôt de retour

Le Canadien se montre particulièrement enthousiaste à propos de sa nouvelle recrue Simon Knak et de son style de jeu physique. Claude Julien sait déjà dans quelle ligne il souhaite aligner l’attaquant de l’équipe nationale, arrivé à Zurich en provenance de Davos.

«Avec son style de jeu, il s’accorde parfaitement avec Sven Andrighetto et Denis Malgin», juge le coach.

Le duo magique du ZSC aura donc désormais un nouveau partenaire attitré. Ces dernières saisons, c’est souvent Rudolfs Balcers qui évoluait aux côtés de «Malghetto», même si d’autres associations avaient également été testées.

Mis à part Juho Lammikko et Derek Grant, tous les joueurs du «Z» sont actuellement opérationnels. Le Finlandais s’était blessé à la rotule en mai, lors de la préparation au Championnat du monde, et avait ainsi dû renoncer au tournoi. Le Canadien est lui aussi à l’infirmerie. Les deux joueurs devraient toutefois être de retour d’ici au début de la saison.

Tous les abonnements ont été vendus

Côté abonnements, tout va également pour le mieux chez les ZSC Lions. Comme l’an dernier, 9000 abonnements ont trouvé preneur avant que la vente ne soit suspendue.

Une décision qui permet de conserver suffisamment de billets à vendre à l’unité et de donner ainsi à un public plus large la possibilité d’assister aux matches.