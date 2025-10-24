Tony Salmelainen a (beaucoup) fait le bonheur des fans de Genève-Servette et (un peu) celui des suiveurs du Lausanne HC. Entre 2008 et 2013, le joueur au 70 matches de NHL a posé ses valises au bout du Léman, disputant 194 rencontres de National League avec les Aigles (161 points). Durant ce séjour, il a également été prêté lors de trois saisons différentes au voisin lausannois, avec qui il a disputé 4 matches (5 points).
Après une dernière saison dans son club formateur de HIFK, le Finlandais a décidé de raccrocher les patins à l'été 2014. Une décision difficile pour lui. Deux ans plus tard, il traverse un épisode dépressif, comme il le raconte dans un podcast du média finlandais «Iltalehti». «La seule chose qui me préoccupait était: comment mettre fin à ma vie?», lâche-t-il.
À la recherche d'une clinique pour se soigner, il parvient à y entrer grâce à l'aide de sa compagne de l'époque, qui deviendra sa femme par la suite. «Je n'étais pas capable d'agir et de me reprendre en main», souffle Tony Salmelainen. Son amie s'est occupée des démarches administratives.
Dans cette clinique, tout n'a toutefois pas été rose pour l'ancien Genevois. «C'était une période très sombre et difficile, se rappelle-t-il dans le podcast. J'étais extrêmement déprimé, mais en même temps, une sorte d'espoir a commencé à émerger.» Un espoir qui a permis au No 8 d'extirper de cet épisode.
Durant sa carrière, le Finlandais a subi de nombreuses commotions cérébrales et il imagine que cela peut avoir un rapport avec les problèmes psychologiques qu'il a dû affronter.
Si vos ruminations ou votre angoisse impactent votre qualité de vie, n’hésitez jamais à demander de l’aide. Vous n’êtes pas seul, de nombreuses personnes traversent la même situation que vous, et des ressources existent pour trouver du soutien. Vous pouvez notamment faire appel au service 24h sur 24 de la Main tendue (143), dédiée à l’aide aux personnes en détresse. Les plateformes Pro Juventute (147) ou On t’écoute proposent des conseils et du soutien aux jeunes ou aux parents. Si vous broyez du noir ou si une personne de votre entourage présente des signes d'alarme, vous pouvez vous tourner vers l'association Stop-Suicide, active dans tous les cantons romands.
D’autres dispositifs cantonaux sont également disponibles, comme le réseau fribourgeois de santé mentale, le réseau d’entraide Valais ou encore le centre neuchâtelois de psychiatrie. En cas d'urgence médicale, contactez le 144, ou la police au 117.
Si vos ruminations ou votre angoisse impactent votre qualité de vie, n’hésitez jamais à demander de l’aide. Vous n’êtes pas seul, de nombreuses personnes traversent la même situation que vous, et des ressources existent pour trouver du soutien. Vous pouvez notamment faire appel au service 24h sur 24 de la Main tendue (143), dédiée à l’aide aux personnes en détresse. Les plateformes Pro Juventute (147) ou On t’écoute proposent des conseils et du soutien aux jeunes ou aux parents. Si vous broyez du noir ou si une personne de votre entourage présente des signes d'alarme, vous pouvez vous tourner vers l'association Stop-Suicide, active dans tous les cantons romands.
D’autres dispositifs cantonaux sont également disponibles, comme le réseau fribourgeois de santé mentale, le réseau d’entraide Valais ou encore le centre neuchâtelois de psychiatrie. En cas d'urgence médicale, contactez le 144, ou la police au 117.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
18
32
46
2
Rapperswil-Jona Lakers
18
16
39
3
EV Zoug
19
5
34
4
Lausanne HC
19
18
33
5
HC Fribourg-Gottéron
18
12
31
6
Genève-Servette HC
18
-18
30
7
ZSC Lions
18
3
25
8
HC Lugano
18
1
25
9
SCL Tigers
18
-2
24
10
EHC Bienne
17
2
23
11
EHC Kloten
19
-10
21
12
HC Ambri-Piotta
18
-18
19
13
SC Berne
17
-11
18
14
HC Ajoie
19
-30
11