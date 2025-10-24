Ex-joueur de Genève-Servette et du Lausanne HC, Tony Salmelainen a mis un terme à sa carrière en 2014. Une transition qui ne s'est pas faite sans douleur pour le Finlandais, qui a sombré dans un épisode dépressif, comme il l'a raconté au média «Iltalehti».

Tony Salmelainen s'est confié à un média finlandais. Photo: KEYSTONE

Matthias Davet Journaliste Blick

Tony Salmelainen a (beaucoup) fait le bonheur des fans de Genève-Servette et (un peu) celui des suiveurs du Lausanne HC. Entre 2008 et 2013, le joueur au 70 matches de NHL a posé ses valises au bout du Léman, disputant 194 rencontres de National League avec les Aigles (161 points). Durant ce séjour, il a également été prêté lors de trois saisons différentes au voisin lausannois, avec qui il a disputé 4 matches (5 points).

Après une dernière saison dans son club formateur de HIFK, le Finlandais a décidé de raccrocher les patins à l'été 2014. Une décision difficile pour lui. Deux ans plus tard, il traverse un épisode dépressif, comme il le raconte dans un podcast du média finlandais «Iltalehti». «La seule chose qui me préoccupait était: comment mettre fin à ma vie?», lâche-t-il.

À la recherche d'une clinique pour se soigner, il parvient à y entrer grâce à l'aide de sa compagne de l'époque, qui deviendra sa femme par la suite. «Je n'étais pas capable d'agir et de me reprendre en main», souffle Tony Salmelainen. Son amie s'est occupée des démarches administratives.

Dans cette clinique, tout n'a toutefois pas été rose pour l'ancien Genevois. «C'était une période très sombre et difficile, se rappelle-t-il dans le podcast. J'étais extrêmement déprimé, mais en même temps, une sorte d'espoir a commencé à émerger.» Un espoir qui a permis au No 8 d'extirper de cet épisode.

Durant sa carrière, le Finlandais a subi de nombreuses commotions cérébrales et il imagine que cela peut avoir un rapport avec les problèmes psychologiques qu'il a dû affronter.