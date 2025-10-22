Contenu tiers
Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 11e épisode, focus plus important sur Ajoie qui a enfin gagné mardi, sans oublier l’actualité et les fortunes diverses des autres Romands.
Sommaire
- HCA: Enfin! (dès 1:40)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 24:05)
- EHCB: le joyau Dionicio (dès 28:00)
- GSHC: Berni(e) pète un plomb (dès 38:35)
- Ce qui nous a fait mousser: Zurich (dès 51:55)
- HCFG: Wallmark is back (dès 57:00)
- LHC: Hughes solide (dès 1:08:40)
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
17
33
46
2
Rapperswil-Jona Lakers
17
18
39
3
Lausanne HC
18
18
32
4
HC Fribourg-Gottéron
17
12
30
5
Genève-Servette HC
17
-14
30
6
EV Zoug
17
-2
28
7
ZSC Lions
17
3
24
8
SCL Tigers
17
-2
23
9
HC Lugano
17
-1
22
10
EHC Kloten
18
-8
21
11
EHC Bienne
16
0
20
12
SC Berne
16
-9
18
13
HC Ambri-Piotta
17
-22
16
14
HC Ajoie
17
-26
8
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation