Cold Facts
De la bonne humeur dans l'Ajoie

Pour ce 11e épisode de la huitième saison de Cold Facts, nous nous sommes penchés plus en détail sur le HC Ajoie avant de faire le tour d'horizon des autres clubs romands.
Publié: il y a 7 minutes
Écouter
Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 11e épisode, focus plus important sur Ajoie qui a enfin gagné mardi, sans oublier l’actualité et les fortunes diverses des autres Romands.

Sommaire

- HCA: Enfin! (dès 1:40)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 24:05)
- EHCB: le joyau Dionicio (dès 28:00)
- GSHC: Berni(e) pète un plomb (dès 38:35)
- Ce qui nous a fait mousser: Zurich (dès 51:55)
- HCFG: Wallmark is back (dès 57:00)
- LHC: Hughes solide (dès 1:08:40)

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
17
33
46
2
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
17
18
39
3
Lausanne HC
Lausanne HC
18
18
32
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
17
12
30
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
17
-14
30
6
EV Zoug
EV Zoug
17
-2
28
7
ZSC Lions
ZSC Lions
17
3
24
8
SCL Tigers
SCL Tigers
17
-2
23
9
HC Lugano
HC Lugano
17
-1
22
10
EHC Kloten
EHC Kloten
18
-8
21
11
EHC Bienne
EHC Bienne
16
0
20
12
SC Berne
SC Berne
16
-9
18
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
17
-22
16
14
HC Ajoie
HC Ajoie
17
-26
8
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
