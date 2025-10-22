Pour ce 11e épisode de la huitième saison de Cold Facts, nous nous sommes penchés plus en détail sur le HC Ajoie avant de faire le tour d'horizon des autres clubs romands.

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 11e épisode, focus plus important sur Ajoie qui a enfin gagné mardi, sans oublier l’actualité et les fortunes diverses des autres Romands.

Sommaire

- HCA: Enfin! (dès 1:40)

- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 24:05)

- EHCB: le joyau Dionicio (dès 28:00)

- GSHC: Berni(e) pète un plomb (dès 38:35)

- Ce qui nous a fait mousser: Zurich (dès 51:55)

- HCFG: Wallmark is back (dès 57:00)

- LHC: Hughes solide (dès 1:08:40)

