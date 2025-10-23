Marco Bayer saura-t-il reprendre le contrôle des ZSC Lions?

Marco Bayer, entraîneur des Lions de Zurich, fait face à un défi majeur. Il doit prouver sa capacité à diriger une équipe de haut niveau et stopper la dérive vers la médiocrité. Son autorité et sa gestion sont mises à l'épreuve dans cette période critique.

1/4 Où va l’équipe zurichoise? Marco Bayer doit montrer qu’il peut gérer la crise. Photo: Marusca Rezzonico/freshfocus

Dino Kessler

Marco Bayer est confronté à un défi que tout entraîneur ambitionne de relever: montrer qu’il est capable de diriger une équipe au plus haut niveau. Pour pouvoir le prouver, il faut que son équipe évolue dans une zone intermédiaire: ni complètement dépassée – auquel cas la question serait réglée depuis longtemps –, ni suffisamment performante pour faire taire les critiques.

Prouver quelque chose? Marco Bayer a pourtant déjà remporté deux titres. Certes, mais le modèle qu’il suit lui a été transmis par Marc Crawford. Le Canadien a instauré une culture de la performance rigoureuse à Zurich et transformé des individualités en une équipe capable de frapper et de résister. Cela implique non seulement une discipline tactique, mais aussi une gestion cohérente des joueurs et la volonté de leur transmettre certaines valeurs.

Pour réussir, il faut aussi de l’habileté psychologique, du charisme et la capacité de remettre les joueurs à leur place lorsque les objectifs ne sont pas atteints – ou, comme c’est le cas actuellement, lorsque l’équipe relâche trop la pression à tous les niveaux.

Marco Bayer doit-il repartir de zéro?

On attend désormais de Marco Bayer qu’il prenne en main la crise. Il reste à voir s’il a déjà préparé le terrain pour ce type de situation ou s’il doit commencer par les bases. Si les Lions ont l’impression que ce sont les joueurs qui décident de ce qu’il faut faire, il sera trop tard pour Marco Bayer et imposer son autorité sera délicat. Une équipe ne se remet pas en ordre à la dernière minute.

Sortir de la médiocrité

Le départ de Marc Crawford n’a pas empêché Zurich de conserver son titre et de triompher en Ligue des champions. Pourtant, vue de l’extérieur, l’équipe des Lions semble glisser insidieusement vers la médiocrité depuis le début de la saison: trop solide pour connaître une chute spectaculaire comme celle du CP Berne, mais pas assez sûre de son style pour stopper cette dérive. La tâche de Marco Bayer est désormais claire: stopper ce processus, imposer son autorité et imprimer sa marque sur l’équipe.