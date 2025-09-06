Le meilleur joueur de National League se confie à Blick à trois jours du début du championnat. Sven Andrighetto l'assure, il n'est nullement frustré de ne pas jouer en Amérique du Nord. Bien au contraire, même.

1/14 Sven Andrighetto, le feu sur la glace! Photo: Pius Koller

Marcel Allemann

La nouvelle saison de hockey recommence mardi et le meilleur joueur du championnat a reçu Blick pour un entretien vérité... et a même accepté de dévoiler un peu de son intimité.

Deux fois champion de Suisse à la suite. Médaillé d'argent au championnat du monde, vainqueur de la Champions League, MVP de la Champions League, MVP des play-off de la National League et Male Player of the Year de l'IIHF. Avez-vous besoin d'un appartement plus grand pour pouvoir ranger toutes ces distinctions?

Sven Andrighetto: Non, pas du tout (rires). Mais ce sont de très beaux souvenirs. L'année dernière a été très cool, avec beaucoup de succès. Mais je ne peux rien acheter avec ça pour la nouvelle saison, tout recommence à zéro.

Où avez-vous rangé toutes ces affaires à la maison?

J'ai un bureau où je m'occupe de tout ce qui est administratif et de mes études. J'y ai rangé diverses affaires de hockey - il y a par exemple des maillots accrochés au mur, et j'ai une petite armoire où je range les médailles et les récompenses.

Quel genre d'école faites-vous?

J'étudie l'économie d'entreprise et le management du sport à la Haute école spécialisée par correspondance. Cela fait maintenant deux ans que j'y suis, et il me reste encore deux ans et demi pour obtenir mon bachelor.

Est-il important pour vous d'avoir quelque chose en dehors du hockey?

Absolument. Je prépare déjà progressivement mon après-carrière. Mais j'apprends aussi beaucoup de choses que je peux utiliser dans ma vie actuelle, surtout dans le domaine du management sportif, en ce qui concerne la gestion d'équipe notamment.

Vous avez tout gagné ces deux dernières années, sauf la finale du championnat du monde. Est-ce que cela permet de mieux l'accepter?

Non, au contraire. C'est encore plus difficile d'accepter de telles défaites. Comme nous étions si près du but, c'est toujours très frustrant. Nous faisons beaucoup de choses correctement, mais il nous manque la dernière marche. J'espère que nous pourrons tirer des leçons de nos deux dernières défaites en finale et les utiliser comme motivation pour les prochains tournois. Je donnerais tout pour ramener l'or à la Suisse. Nous devons continuer à y croire et à travailler. Nous avons ce qu'il faut pour y arriver.

Si j'étais Sven Leuenberger, le directeur sportif du ZSC, j'aurais passé des nuits blanches après votre dernière saison, car je craignais que les équipes de NHL ne soient intéressées par vous. Mais ce sont vos coéquipiers Juho Lammikko et Vinzenz Rohrer qui ont obtenu des contrats en NHL. Déçu?

Pas du tout. Je ne m'attendais à rien et il n'y avait rien de concret non plus. J'ai d'ailleurs prolongé mon contrat avec Zurich il y a seulement un an, c'est pourquoi mon plan était de toute façon de rester ici. Je suis très heureux pour Vinzenz Rohrer. Il est jeune, c'est la bonne décision. Je pense qu'il doit absolument le faire et saisir sa chance. Juho Lammikko aussi est encore un peu plus jeune que moi. Je les félicite tous les deux, même s'ils vont évidemment nous manquer.

Mais malgré tout, vu la manière dont vous avez joué la saison dernière, vous devriez aussi jouer en NHL.

J'ai pu faire mes expériences en NHL, j'ai pu y disputer plus de 200 matches. Je suis certainement un bien meilleur joueur aujourd'hui que je ne l'étais à l'époque. Mais je comprends aussi le point de vue des clubs de NHL. La ligue est de plus en plus jeune. Si j'y allais maintenant, à 32 ans, je prendrais la place d'un plus jeune qui pourra peut-être encore donner beaucoup à l'organisation de la NHL pendant dix ans. Moi, je n'en aurais plus que pour quatre ou cinq ans. Je ne suis pas déçu pour autant. Je suis très heureux à Zurich, tout va bien, nous avons une équipe formidable et notre objectif est de remporter le titre de champion chaque année. Je ne sais pas non plus à quel point il serait amusant de jouer dans une équipe de NHL qui sait de toute façon qu'elle n'atteindra pas les play-off. Bien sûr, c'est amusant de jouer en NHL, mais je préfère encore jouer pour des titres.

Est-ce cette soif de succès qui vous pousse à continuer?

Absolument. Le groupe actuel, composé de Dean Kukan, Yannick Weber, Denis Malgin et moi-même, a dû attendre longtemps avant de remporter son premier titre de champion. Jusqu'en 2024, on a toujours dit que nous étions «les sans-titre» du hockey suisse. C'est pourquoi la motivation est encore plus grande, nous voulons être champions chaque année. Je ne sais pas si c'est réaliste, mais c'est en tout cas notre objectif, et nous l'avons atteint deux fois. Cela nous donne encore plus de confiance en nous.

Mais il serait aussi humain que vous vous laissiez un peu aller. Est-ce envisageable?

Je me relâcherai le jour où j'arrêterai le hockey! J'ai joué toute ma vie au hockey sur glace, cela a toujours été mon rêve. Je suis également conscient que je ne pourrai pas jouer éternellement. Mais tant que je peux et que j'ai le droit de le faire, l'objectif est de faire le maximum chaque année.

Qu'est-ce que vous ne savez pas faire du tout?

Être patient. Si je veux quelque chose, cela doit être immédiat chez moi. Je ne suis pas capable d'attendre longtemps pour les choses. Je dois certainement encore travailler sur ce point.

Qu'en est-il de vos talents culinaires?

Ils sont limités. Mais heureusement, j'ai une amie très chère qui cuisine très bien. Je l'aide de temps en temps et je fais les choses simples.

Dernièrement, la chance ne vous a pas seulement souri sur le plan sportif, mais aussi dans votre vie privée. Vous avez participé aux Hockey Awards avec votre nouvelle petite amie Lynn. Que signifie pour vous le fait d'avoir à nouveau une partenaire stable à vos côtés après l'échec de votre mariage?

Beaucoup. Ça colle entre nous, nous sommes très heureux. Nous ne sommes plus tout jeunes et, contrairement à ce qui se passait auparavant, je fais désormais en sorte de garder ma vie privée un peu plus privée. Mais je suis bien sûr très fier de Lynn et du fait qu'elle soit mon amie. Et je le partage volontiers. Je suis amoureux, et c'est très agréable.

Comment avez-vous réussi à conquérir le cœur de Lynn?

Il faut le lui demander. En fait, nous nous connaissions déjà vaguement depuis deux ans, par l'intermédiaire d'une bonne copine avec laquelle j'ai grandi dans mon enfance. Cela nous a permis de nous revoir plusieurs fois. Et puis c'est devenu plus important.

Avez-vous suivi la fête de la lutte le week-end dernier ou est-ce moins votre univers?

Si, je l'ai suivie à la télévision. Le dimanche, lors des combats décisifs, nous avions un match, je n'ai pas pu les regarder, mais j'ai regardé le résumé plus tard. Je ne connais pas grand-chose à la lutte, mais j'aime vraiment ça, je trouve ça très traditionnel. Mes parents étaient même présents à Mollis.

Lequel des lutteurs vous impressionne le plus?

Je les trouve tous très impressionnants, mais j'ai pu faire brièvement la connaissance de Samuel Giger lorsqu'il regardait un de nos matches. Ce type est une énorme machine, à côté de laquelle nous avons tous l'air minuscules. Il a des bras de la taille de mes jambes, voire plus. Et puis, à la fête de la lutte, on voit qu'ils sont tous comme ça.

Quels autres sports regardez-vous?

Ces derniers temps, souvent le football et surtout GC, parce que mon cousin y joue maintenant dans la première équipe.

Vraiment? Comment s'appelle-t-il?

Loris Giandomenico.

C'est ce jeune joueur qui a marqué un but magnifique contre le Bayern?

Oui, c'est ça. C'est grâce à lui que l'on me voit plus souvent au Letzigrund, et j'étais là contre le Bayern. C'était un moment très spécial pour nous tous lorsqu'il a marqué ce but. Nous sommes très proches dans notre famille, même avec les cousins, nous avons tous grandi ensemble. Loris a toujours été mon petit cousin, mais maintenant il a 19 ans et il est aussi sportif professionnel. C'est vraiment génial de pouvoir l'accompagner et cela me rend fier.