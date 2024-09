Marcel Allemann

Thierry Paterlini va rester à la tête des Langnau Tigers. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Thierry Paterlini entamera la semaine prochaine sa troisième saison en tant qu'entraîneur de Langnau. Si l'on en croit sa volonté et celle du club, cette période devrait durer au moins cinq ans. Avant même le début de la saison, le club de Langnau a prolongé le contrat de l'ambitieux coach suisse jusqu'en 2027.

Depuis que la combinaison de Pascal Müller comme directeur sportif et de Thierry Paterlini comme coach est aux commandes, les Emmentalois vont de mieux en mieux. Alors que la culture de la performance s'était perdue pendant les années Covid sans menace de relégation, elle est à nouveau vécue avec un succès considérable.

Avant son arrivée, lors de la saison 2021/22, les Emmentalois n’ont fêté que 11 victoires (35 points), puis 19 victoires (60 points) lors de la première année de Thierry Paterlini et 23 victoires remarquables (71 points) la saison dernière. Cela signifie que Langnau a lutté jusqu'à la fin pour les places de play-in, avant de se retrouver onzième et de perdre de peu dans le duel à distance contre les finalistes des play-off de l'année précédente, Bienne et Genève-Servette.

Une destination privilégiée par les jeunes

Par ailleurs, Pascal Müller et Thierry Paterlini sont parvenus à enthousiasmer de jeunes joueurs avec des perspectives comme Brian Zanetti (21 ans), Noah Meier (21 ans), Dario Allenspach (22 ans) et Joshua Fahrni (21 ans) afin qu'ils franchissent la prochaine étape de leur carrière. Langnau veut poursuivre sur cette voie prometteuse en prolongeant le contrat de son entraîneur en chef.

Avec Thierry Paterlini et auparavant Jussi Tapola (Berne), deux entraîneurs actuels de National League ont déjà prolongé prématurément leurs contrats arrivant à échéance durant l'intersaison. Les deux derniers entraîneurs champions Marc Crawford (Zurich Lions) et Jan Cadieux (Genève-Servette) ainsi que Josh Holden (Davos), Christian Wohlwend (Ajoie), le nouveau coach de Kloten Lauri Marjamäki et l’intérimaire à Fribourg Patrick Emond sont les autres entraîneurs dont le contrat arrive à échéance au printemps 2025.