Rathgeb et DiDomenico se sont réconciliés après une bagarre mémorable

Chris DiDomenico et Yannick Rathgeb, anciens rivaux, cohabitent maintenant à Fribourg Gottéron. Malgré une bagarre mémorable il y a deux ans, les deux joueurs rigolent de leur passé et se concentrent sur leur nouvelle collaboration.

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Ah tu veux parler de ça? Tu perds ton temps. Je n'ai rien à dire.» Au moment où il apprend que Yannick Rathgeb est également convié à l'interview, Chris DiDomenico se ferme. Le Canadien joue souvent un rôle et paraît mi-amusé, mi-agacé de ressasser cette histoire vieille de deux ans. L'empoignade mémorable entre lui et son nouveau coéquipier alors que les deux évoluaient à Berne et Bienne.

À la question de savoir s'il n'aurait pas eu exactement la même idée en étant journaliste, il rigole. «Possible, oui.» Toujours est-il que la bagarre entre «Dido» et Yannick Rathgeb fait évidemment partie des moments marquants du hockey suisse de ces dernières années, que cela leur plaise ou non. Le défenseur, nouveau venu à Fribourg Gottéron, comprend bien vite la raison de sa présence à la même table que l'attaquant. «On parle en français? Comme ça, il ne comprendra pas», rigole-t-il au moment d'arriver.

«Je me battrai pour lui»

Comment les deux hommes en sont-ils arrivés à la conclusion qu'ils allaient devoir cohabiter? Yannick Rathgeb rigole: «Mais qui que ce soit face à moi, je vais toujours jouer pareil. Alors oui, il s'est passé ce qui s'est passé avec 'DiDo', mais maintenant c'est un gars de mon équipe et je me battrai pour le défendre.» Le Canadien, qui en a vu bien d'autres, enchaîne: «Quand tu es dans un vestiaire, les gars avec toi sont tes frères. Et tu dois tout faire pour eux. C'est mon état d'esprit et je ne vais pas changer. De toute façon, ce qui se passe sur la glace reste sur la glace.»

Sauf lors de ce fameux Berne - Bienne puisque les deux hommes en sont venus aux mains devant le vestiaire des visiteurs de la PostFinance Arena. Ils en rigolent. «Je crois qu'il y avait déjà un contentieux avant la série, poursuit Yannick Rathgeb. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Ce qui est drôle, c'est que lors des matches suivants, tout le monde s'attendait à ce que cela dégénère... et il ne s'est rien passé.» Une situation qui ne surprend pas vraiment l'ancien joueur de Bienne. «En AHL, ça arrive sans arrêt. Une fois, je me suis battu avec un gars de ma propre équipe à l'entraînement. Mais après, c'était terminé. Il est même rentré avec moi en voiture et je l'ai invité pour boire une bouteille de vin ensemble. C'est ce qui est bien dans le hockey, il n'y a pas de rancune.»

Chris DiDomenico se reconnaît un peu dans son nouveau coéquipier. «On est les deux passionnés, précise-t-il. On joue avec le même feu et lorsque tu te croises, cela peut arriver qu'il se passe quelque chose d'inhabituel (rires). Mais je ne me préparais pas spécifiquement à jouer contre lui les dernières saisons. Mais à choix, je préfère l'avoir 52 fois de mon côté que quatre fois dans l'équipe adverse (rires).»

Sur le même power-play

Les deux hommes sont d'ailleurs ensemble sur la même ligne de power-play. Comment Yannick Rathgeb gère-t-il le fait d'être aligné avec le très imprévisible Chris DiDomenico? «Je suis aussi assez imprévisible, rigole-t-il. Moi-même je ne sais pas toujours ce que je vais faire (rires). Mais lorsque tu te retrouves sur la glace avec des gars talentueux comme ça, c'est toujours facile de s'adapter, car ils sentent le jeu comme personne. Lorsque je devais défendre sur lui, c'était le calvaire, car il était un peu partout sur la glace et on ne savait jamais ce qui pouvait se passer.»

«DiDo» apprend, lui aussi, à jouer avec le défenseur. «Il est droitier, cela change un peu, précise-t-il. Mais c'est précisément à cela que sert la préparation. Avec sa vision du jeu, tu dois juste te mettre au bon endroit et tu peux être sûr qu'il va te trouver.» Comme il y a deux ans en somme. Mais avec un puck et une grosse dans les mains. Ils pouffent. «On peut résumer ça ainsi, rigole Chris DiDomenico. Mais lorsque j'ai vu que nous avions signé Yannick, j'étais content. Comment ne pas l'être? Je n'allais pas tirer la gueule parce qu'il y a deux ans, on a eu une embrouille. Si tu ne nous en avais pas parlé aujourd'hui, je n'y aurais plus repensé.»

Les deux hommes confessent avoir vu plusieurs fois passer les images. «En même temps, c'était une scène tout de même spéciale, non?», questionne Yannick Rathgeb. Suffisamment pour en reparler aujourd'hui, en tout cas.