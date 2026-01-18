Geoff Ward: «Cette période compliquée nous sera bénéfique»

Vendredi, le Lausanne HC a chichement ramené deux points de Kloten (2-3 ap). Mais le coach des Lions, Geoff Ward, a apprécié la réaction de son équipe et se veut positif avant la réception de Rapperswil ce dimanche (15h45).

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après cinq défaites de rang, il était clair que le Lausanne HC allait prendre n'importe quelle victoire avec le sourire. Même face à Kloten, une équipe de bas de classement. Même après prolongation. Même après n'avoir pas fait un grand match. Ce dimanche, les Lions devront confirmer face à un adversaire prenable bien que censé être d'un meilleur niveau: Rapperswil. Un élément dont ne veut pas entendre parler Geoff Ward.

Geoff, est-ce qu'après cinq défaites de rang, on peut dire qu'une victoire, même arrachée en prolongation après avoir souffert, est bonne à prendre?

Oui, clairement. Ce n’était peut-être pas notre match le plus propre, mais on a trouvé un moyen de gagner. Et parfois, c’est ça le plus important. On a joué une équipe très structurée, patiente, qui punit la moindre erreur. Malgré ça, on est restés dans le match, on est devenus plus forts au fil des minutes et on a marqué des buts de la bonne manière, en allant dur au filet, en mettant des corps devant le gardien.

Tu parles de détails à corriger. Qu’est-ce qui doit encore évoluer pour que cette victoire serve vraiment de point de départ?

On doit être plus disciplinés, clairement. Cinq pénalités, c’est trop. Mais en dehors de ça, j’ai aimé notre engagement dans le jeu défensif, notre patience. On est revenus à des bases simples, à notre processus. Quand on joue comme ça, de manière plus directe et plus efficace, on se donne une chance chaque soir.

Ce succès peut-il rendre ton équipe plus forte sur la durée?

Souvent, oui. Si une période difficile ne te casse pas, elle te rend meilleur. À condition d’en tirer les bonnes leçons. Parfois, il n’y a rien de tel que quelques défaites pour faire passer certains messages: jouer plus juste, plus affamé, plus responsable défensivement. On a déjà vécu ça par le passé, il y a des joueurs dans ce vestiaire qui savent ce que ça demande.

Tu préfères évidemment traverser ce genre de passage à vide maintenant plutôt qu’en fin de saison...

Sans hésiter. Je préfère largement que ça arrive maintenant plutôt qu’à six rondes de la fin de la saison régulière. On a encore des matches, du temps, une marge de manœuvre au classement. On est toujours maîtres de notre destin. Si on s’occupe de notre jeu, tout le reste suivra.

La soirée a aussi été favorable ailleurs au classement. Est-ce que ça compte dans la tête des joueurs?

On ne peut pas se permettre de regarder les résultats des autres équipes. Bien sûr que c’est agréable d’avoir un peu d’aide, mais l’essentiel reste ce qu’on fait nous. Si on gagne nos matches et qu’on joue comme on doit jouer, on n’aura pas besoin de calculer au soir de la 52e journée. Si l'on commence à avoir besoin d'aide, c'est que nous ne faisons pas notre part du travail. C'est aussi simple que cela.

La suite s’annonce relevée, avec des adversaires directs dont Rapperswil dès dimanche.

Oui, parce qu’il n’y a pas de mauvaises équipes dans cette ligue. C’est extrêmement serré. Il y a sept ou huit équipes vraiment très fortes, et les autres comblent rapidement l’écart. Tout le monde joue dur. Et c’est exactement ce dont on a besoin: affronter de bons adversaires pour être prêts à jouer notre meilleur hockey quand ça comptera vraiment. Ce match à Kloten nous a prouvé, si besoin était, que chaque soir tu dois être au top, sinon tu peux vite te retrouver dans une mauvaise situation.

Encore une bonne piqûre de rappel pour tes joueurs.

C'est exactement ce que je me suis dit. Mais j'insiste: Oui, nous avons perdu un point, mais je dois relever l'attitude des gars qui n'ont pas baissé la tête au moment où ça devenait compliqué. C'est ce que je retiens de ce voyage avant de préparer la réception de Rapperswil.