Le Lausanne HC ne s'est pas franchement rassuré à Kloten après avoir perdu cinq matches de suite. Mais les Lions ont au moins ramené l'essentiel de la banlieue zurichoise, à savoir une victoire après prolongation.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible.

Entre une équipe luttant pour éviter les play-out et une autre couchant sur cinq défaites de rang, difficile de dire que la sérénité régnait dans la Swiss Arena pour ce match entre Kloten et Lausanne. Mais ce sont les joueurs locaux qui ont largement pris le meilleur départ. Le but de Kevin Pasche a été pris d'assaut durant les dix minutes initiales.

Sans dommage malgré les quelques actions dangereuses, notamment par l'intermédiaire de Tyler Morley. Lors d'un power-play consécutif à une pénalité concédée par le revenant Ken Jäger, Mischa Ramel a forcé le gardien des Lions à un arrêt décisif! À la suite d'un tir de Robert Leino, l'ailier de Kloten a vu le filet s'ouvrir devant lui. Mais un déplacement supersonique de Kevin Pasche a mis en échec l'attaquant de poche des Aviateurs.

Fin de la traversée du désert

Après ce premier tiers terminé sur un score nul et vierge, Lausanne est passé proche de voir le match lui filer entre les doigts. Les Vaudois ont tout d'abord capitulé sur un tir parfait de de Dario Meyer en power-play (22e, 1-1). Le No 88 a profité d'une passe parfaite de Mischa Ramel pour ouvrir la marque. Trois minutes plus tard, Reto Schäppi marquait à son tour... non sans s'être pris pour un joueur de hornuss auparavant. Sa réussite a logiquement été annulée.

L'égalisation lausannoise a mis du temps à venir. Austin Czarnik est tout d'abord passé tout proche, puisque son essai a terminé sa course sur le poteau (32e). C'est finalement Ken Jäger qui a mis fin à l'interminable traversée du désert (36e, 1-1). À cet instant, le Grison du LHC, de retour ce vendredi soir, a interrompu une période de musime durant 161'05''! On était toutefois encore assez loin du record déjà détenu par les Vaudois (216'41'' Lausanne en 2015).

Erik Brännström, évidemment

Forte de ce but mérité, même si le contenu a encore laissé à désirer, l'équipe de Geoff Ward aurait probablement souhaité rapidement s'envoler. Mais c'est l'inverse qui s'est passé et les Aviateurs sont restés menaçants autour de la cage de Kevin Pasche durant les cinq premières minutes. C'est à compter de la 45e minute que le LHC a enclenché la deuxième vitesse. Après une longue période de possession en zone offensive, Damien Riat a pu tromper Davide Fadani (48e, 1-2).

Au lieu de capitaliser sur cette réussite, les. Vaudois ont fait tout l'inverse. Après une pénalité sévère infligée à Nathan Vouardoux, Tyler Morley a pu égaliser en deux temps (51e, 2-2). C'est finalement lors de la prolongation que s'est joué ce match. L'inévitable Erik Brännström a inscrit le but de la victoire sur un contre fulgurant.

Au classement, Lausanne a limité la casse avec ces deux points engrangés du côté du Schluewfweg. Après cinq défaites de rang, le LHC peut à nouveau regarder vers le haut. Comme Lugano a mis une rouste à Berne et que Zurich s'est défait de Rapperswil, il était crucial de ne pas laisser les adversaires directs prendre le large. Prochaine étape: dimanche contre Rapperswil (15h45).