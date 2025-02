Genève renoue avec la victoire en venant à bout de Lausanne

Vincent Praplan a inscrit le 1-0. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Toute série qui se prolonge tend irrémédiablement vers sa fin. C'est logique et mathématique. Ainsi, avec respectivement six défaites et six victoires de rang, Genève et Lausanne savaient que cela ne durerait pas éternellement. Pourrait-ce être ce dimanche après-midi, aux Vernets, que les choses aller changer? Entre une équipe en pleine bourre et l'autre en pleine crise, entre le leader et l'avant-dernier de National League, rien ne semblait mener dans cette direction sur le papier. Mais le sport, et surtout le derby, a ses propres lois.

D'emblée, les Aigles ont voulu montrer qu'ils possédaient encore des plumes et des serres. Si le tir d'Eric Schneller est passé à côté (2e), les Genevois ont démontré qu'il faudrait compter sur eux dans cette rencontre. Pour appuyer ce message, ils ont ouvert le score sur une superbe action de Vincent Praplan – l'un des meilleurs grenat dans cette période sombre. Le Valaisan s'est parfaitement infiltré dans le camp adverse et a profité d'un Kevin Pasche masqué pour allumer la lampe (6e). La joie du No 11 sur sa célébration montrait bien tout le soulagement d'une telle réussite.

Si les Lions se sont un peu rebiffés, grâce à deux tirs de Tim Bozon, ils ont de la peine à affirmer leur statut de leader aux Vernets. Ce sont plutôt les Genevois qui ont continué de mettre la pression sur la cage lausannoise. Mais comme d'habitude, le dernier rempart se montrait solide et détournait les tentatives adverses.

Makai Holdener à la douche prématurément

Le LHC a commencé la seconde période avec un retard d'un but et un joueur de moins sur la glace. Pas dans les meilleures conditions, donc, pour revenir au score. Mais, pour une fois, le power-play des Aigles avaient de la peine à fonctionner sur la glace et ce tiers-temps a été assez pauvre en occasions. S'il y a bien eu Yoann Imesch en excellente position face à Kevin Pasche (25e) et une magnifique feinte de Theodor Lennström qui lui a permis de se présenter seul face au portier (30e), les portiers n'ont pas non plus eu à réaliser des miracles.

Finalement, l'action la plus importante de cette période médiane s'est révélée être le cross-check de Makai Holdener à la tête de ce même Theodor Lennström, qui a valu au No 4 une pénalité de 5 minutes et une de match (37e). Si Lausanne n'a finalement évolué que 180 secondes à 5 contre 4 (le No 81 des Aigles ayant également reçu une punition sur cette action), il n'a pas été inquiété outre-mesure.

Un terme à l'incendie

Après ce statu quo, l'heure était au dénouement. Genève allait-il être en mesure de continuer sur ce rythme dans la dernière période, lui qui dominait le LHC au niveau des tirs (19-9 après 40 minutes)? Oui, même si une supériorité numérique vaudoise a donné quelques sueurs froides au public genevois et que les Lions ont poussé en fin de match. Frayeur il y a d'ailleurs à nouveau eu lorsque, à 6 minutes de la fin, Jason Fuchs n'est pas parvenu à rediriger un puck au fond de la cage.

Avec cette victoire, Genève met fin à sa spire négative. Même s'ils ne peuvent pas enchaîner directement, pause de l'équipe nationale oblige, les Aigles ont au moins éteint l'incendie. À voir comment ils vont terminer cette saison, avec encore huit matches de saison régulière. Quant à Lausanne, ce revers fait certes tache mais n'est pas dramatique, les Vaudois occupant toujours la première place du classement.