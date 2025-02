Un coup de canne au visage a mis fin à la carrière de Benjamin Neukom. L'ex-attaquant ne voit presque plus rien d'un œil. Il a fait la paix avec ce coup du sort. Il vise des études d'enseignant en primaire et s'occupe de sa petite fille Luna.

Même avec une vision réduite, cet ex de Gottéron prépare son avenir

1/10 L'ex-attaquant Benjamin Neukom habite avec sa jeune famille à Ostermundigen depuis l'été dernier. Photo: Pius Koller

Benjamin Neukom est dans la cuisine et s'occupe du repas. Sa petite fille Luna (17 mois) s'occupe de ses jouets dans le salon, tandis que la maman Natacha se prépare à son travail d'avocate. La famille, qui a déménagé l'été dernier de Rapperswil-Jona (SG) à Ostermundigen (BE), a trouvé son rythme dans la vie quotidienne. Et dans la vie après la carrière de joueur de l'homme de 33 ans.

Flash-back, 5 novembre 2022. Lors du tiers initial du duel de Swiss League entre Olten et Viège, une scène fatale se produit lors d'un duel. La canne d'un joueur de Viège touche Benjamin Neukom au visage. La palette de la canne se plante alors directement dans l'œil gauche. Le diagnostic de la clinique ophtalmologique d'Aarau est amer: presque tout l'iris est arraché.

L'ancien attaquant de Fribourg a longtemps craint pour sa vue. Il s'accroche à l'espoir de pouvoir retourner un jour sur la glace. Mais 15 mois après l'accident, Benjamin Neukom annonce officiellement sa retraite du hockey sur glace. Il a alors déjà subi plusieurs opérations. Le cristallin doit être remplacé. Son globe oculaire est rempli d'huile pour alourdir la rétine afin qu'elle ne se décolle pas. Il lui reste 8% de vision à l'œil gauche.

Pour l'instant, son état est stable. Benjamin Neukom ne doit plus se faire contrôler les yeux chaque semaine, mais seulement tous les deux mois. «Si le décollement de la rétine n'avait pas été maîtrisé, il aurait pu y avoir des problèmes», raconte-t-il. Il a besoin de gouttes oculaires pour l'humidification et d'une pommade pour les nuits. «L'iris est cousu, les fils dépassent un peu. Cela gratte et provoque parfois des rougeurs.»

«Exiger et encourager les enfants»

Hormis la sensibilité à la lumière, l'œil endommagé ne l'affecte plus. Même lorsqu'il étudie ou travaille à l'ordinateur. Car Benjamin Neukom a décidé de ce que sera son avenir professionnel après le hockey sur glace: le Saint-Gallois souhaite devenir enseignant en primaire. «J'ai longuement réfléchi. J'ai ensuite eu cette idée après ma retraite.» Il est patient avec les enfants et aime transmettre quelque chose, «aussi de mon expérience de vie – on peut aussi enseigner quelque chose aux enfants sur le plan humain.» En outre, il y a aussi une sorte de culture de la performance à l'école, fait-il remarquer en comparant avec le sport professionnel. «On peut exiger des enfants et les encourager.»

Comme ce maçon de formation n'a pas obtenu de maturité, il doit passer un examen d'entrée à la HEP, la Haute école pédagogique de Berne. Depuis septembre, il s'y prépare dans le cadre d'un cours. Celui-ci ne serait certes pas obligatoire, mais comme cela fait si longtemps que Benjamin Neukom n'a pas été sur les bancs de l'école, il retrouve peu à peu la structure de l'apprentissage et de l'école. «Je ne voulais pas repartir de zéro au moment de commencer mes études.» Pour son examen d'entrée, le plus âgé des participants au cours de préparation est confiant.

Une période difficile

Depuis son accident, il a maîtrisé le passage du sport professionnel à la vie «normale». La période qui a suivi directement l'accident a été difficile, car Benjamin Neukom était en proie à des doutes et a atteint ses limites mentales. «Les émotions revenaient sans cesse et je ne voulais pas admettre ce qui s'était passé.» Car c'est arrivé du jour au lendemain. Le coup du sort rend la reconversion plus difficile que s'il avait simplement décidé un jour de se retirer de lui-même.

C'est la naissance de sa petite fille Luna à l'automne 2023 qui change tout. Il s'occupe désormais d'elle lorsque sa fiancée est au travail. Benjamin Neukom a fait la connaissance de la Fribourgeoise Natacha lorsqu'il jouait à Gottéron. S'installer dans la région aurait de toute façon été un jour le projet. Maintenant, c'est un nouveau départ pour la famille, qui peut en profiter, car les week-ends sans matches lui appartiennent entièrement. «Je me réjouis de la vie après le hockey.» Seule la pensée qu'il pourrait encore jouer si l'accident ne s'était pas produit se glisse encore parfois dans son esprit: «Les gars et les vestiaires me manquent alors.»