Noah Delémont a porté le maillot de Bienne à 27 reprises cette saison. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

L'histoire entre Bienne et Noah Delémont avait une date de péremption. L'ancien junior du club s'est engagé pour Kloten en vue de la saison prochaine. Ainsi, il savait qu'il disputait ses dernières rencontres avec la formation seelandaise. Pour celui qui n'a connu que ce club dans l'élite et qui y a fait toutes ces classes, ce n'était pas anodin. Mardi, lors de la défaite à Berne, il ne le savait pas encore, mais il disputait là sa 164e et dernière partie sous le maillot biennois.

Car vendredi, date limite pour effectuer une transaction de joueurs suisses en National League, tout s'est accéléré. Il détaille: «J'étais sur mon canapé et j'ai reçu un appel de Martin Steinegger (ndlr le directeur sportif du HCB). Il m'annonçait que Rodwin Dionicio allait débarquer et que cela me bouchait un peu la voie. Par contre, il m'a dit qu'il avait une solution à me proposer puisque Fribourg avait appelé pour avoir si j'étais disponible. Un deal était trouvé et il fallait juste mon accord.» Gottéron doit en effet faire face à la fin de saison de Mauro Dufner et la commotion de Maximilan Streule, deux coups durs qui ont ouvert la porte à Noah Delémont.

«Je n'étais pas au fond du bac»

La réaction du défenseur de 22 ans? «Un accord immédiat, précise-t-il. Nous avons parlé avec Gerd (ndlr Zenhäusern, directeur sportif de Fribourg) et le choix était finalement assez facile. C'est un challenge très excitant de savoir qu'une équipe compte sur moi et pense que je suis en mesure de l'aider. Surtout si c'est un club qui vise le titre.» Il ne voit pas ce départ de Bienne comme un bol d'air après une saison compliquée durant laquelle il n'a que rarement trouvé sa place. «Un bol d'air, cela signifierait que j'étais au fond du bac à Bienne, contre-t-il. Ce n'était pas le cas, même si c'était difficile de trouver mon rôle.»

Ainsi vendredi, il a annoncé à ses coéquipiers qu'il les quitterait après avoir regardé le match face à Ajoie depuis les tribunes. «C'est au moment où j'ai fait mon sac pour la dernière fois que je me suis rendu compte que c'était vraiment fini, enchaîne-t-il. Cela m'a fait un petit quelque chose, c'est sûr. Je n'ai connu que la Tissot Arena. Tous s'est passé si rapidement que je n'ai pas tellement pu me préparer à cela.» Finalement, le pansement a été arraché d'un coup sec. «C'est une page qui se tourne et je me réjouis de commencer la prochaine.»

C'est sur l'autoroute A12 qu'il a commencé à écrire cette page en prenant la route pour Fribourg. «47 ou 48 minutes selon mon GPS», rigole-t-il. Lors du succès des Dragons face à Rapperswil, il était spectateur. De quoi voir la BCF Arena de manière un peu différente. «Quand tu es visiteurs, ce n'est pas agréable d'y jouer, rigole-t-il. Mais la prochaine fois que j'y jouerai, les supporters ne me feront plus peur (rires). J'ai toujours aimé jouer dans cet endroit. Les gradins sont tellement impressionnants. T'as l'impression que tout le monde va te tomber dessus. J'ai hâte de voir ce que cela fait de se sentir poussé par ce public.»

Changement de numéro forcé

À la Tissot Arena, Noah Delémont portait le No 9. Il appartient à Marcus Sörensen du côté de Fribourg. «Je crois que je ne vais pas lui demander de changer, pouffe-t-il. Je porterai le No 6. J'ai juste tourné le numéro (rires).» Ce maillot, il aurait pu le porter dès samedi déjà. «Mais c'était plus intelligent de laisser passer du temps, surtout qu'avec la pause de l'équipe nationale, j'aurai suffisamment de temps pour m'intégrer et appréhender le système de jeu.»

Hasard du calendrier, Fribourg Gottéron avait affronté Kloten, sa future équipe, la veille. Une partie entre deux équipes au cœur d'une lutte intense pour une place dans le Top 6. «Le timing était meilleur que je n'arrive que le lendemain», précise-t-il, ce d'autant plus que les Zurichois ne sont plus au programme des Dragons jusqu'au terme de la saison régulière. Bienne, par contre, oui. «Le 25 février, lance-t-il. J'ai tout de suite regardé (rires). Je me réjouis de jouer contre mes anciens coéquipiers et les copains du vestiaire. Ce sera sûrement un match spécial. On va bien déconner à la fin, j'en suis sûr.»

Noah Delémont va rester à Nidau. «Comme c'est une courte période, c'est plus simple ainsi, précise-t-il. Mais il y a Radi (ndlr Yannick Rathgeb) qui s'est déjà proposé de m'héberger si j'ai envie de me reposer un jour de match ou après une rencontre. Ce sont les derniers détails qu'il reste à discuter.» Fribourg disputant son prochain match le 14 février prochain à Zurich, l'arrière aura suffisamment de temps pour tout régler.