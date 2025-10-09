Dernière mise à jour: il y a 46 minutes

Bien que battus à Grenoble mercredi soir, les Lions du Lausanne HC ont encore un espoir de disputer la phase à élimination directe de la Champions League. Mais les planètes devront sérieusement s'aligner.

Non! Le Lausanne HC n'est pas éliminé de la Champions League

Le Lausanne HC n'est mathématiquement pas encore éliminé de la Champions League Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avec trois points en cinq matches et à une journée de la fin de la phase préliminaire de la Champions League, le Lausanne HC paraît n'avoir plus aucune chance d'intégrer le Top 16 de la compétition européenne. Et pourtant, une qualification pour les huitièmes de finale est encore envisageable pour l'équipe de Geoff Ward malgré la grosse déconvenue de mercredi à Grenoble et une défaite 7-4.

En effet, les Vaudois, avec trois points, ont encore théoriquement une chance de remonter de leur 23e et avant-dernière place. Après cinq journées, 14 équipes sont déjà hors de portée du LHC et il ne reste donc que deux places qualificatives.

Pour y parvenir, voici comment les hommes de Geoff Ward se grefferaient dans la seconde phase de la compétition:

- Lausanne doit gagner en 60 minutes contre Mountfield.

- Bolzano perd à Lulea (en 60' ou après prolongation, peu importe).

- Odense perd à Ingolstadt (en 60' ou après prolongation, peu importe).

- Storhamar ne marque pas le moindre point contre Bremerhaven.

- Klagenfurt ne marque pas le moindre point contre Kalpa Kuopio.

- Tychy ne gagne pas en 60' contre Lukko Rauma.

- Berlin ne gagne pas à Salzburg en 60 minutes.

Mais ce n'est pas tout! Ce scénario, déjà terriblement alambiqué, ne suffirait pas à assurer la qualification des Lions. Il faudra encore terminer avec une meilleure différence de buts, ou égale, par rapport à Klagenfurt qui est actuellement à un bilan de -4 contre -7 aux Lions.

La décision la veille du match?

Si le LHC n'est aujourd'hui pas mathématiquement éliminé, il pourrait bien l'être au moment d'entrer sur la glace de la Vaudoise aréna, le 15 octobre prochain à 19h45. En effet, Storhamar affrontera Bremerhaven la veille déjà, tandis que le match Klagenfurt est prévu le 15 octobre à 17h30.

Il est donc très possible que l'équipe de Geoff Ward apprenne son élimination avant de mettre un patin sur la glace face aux Tchèques de Mountfield. Mais on ne peut pas encore le dire aujourd'hui.