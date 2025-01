Photo: keystone-sda.ch

Deux buts et un assist! Anthony Greco aurait mérité d'être élu homme du match lors de la victoire du HC Bienne face à Lausanne jeudi, mais le «problème» pour l'Américain est que son gardien Luis Janett a réussi 39 arrêts durant le même temps. Le New Yorkais a donc dû se contenter d'applaudir son coéquipier lorsque celui-ci est allé chercher son prix après la rencontre, mais il assure n'avoir ressenti aucune jalousie. «Il a été incroyable! En fin de match, je ne sais même pas combien d'arrêts il a fait», l'a félicité le double buteur du soir, autant impressionné par la performance du gardien numéro 2 des Seelandais que par l'explosion de joie du public au coup de sirène.

«Le bruit? Je ne peux même pas imaginer ce que sera en play-off»

«L'atmosphère dans les dernières minutes était incroyable... et le bruit dès qu'on a gagné, encore plus! Je ne peux même pas imaginer ce que ce sera en play-off», s'enflamme l'Américain, conscient qu'avec cette victoire, Bienne a fait un grand pas vers les play-in, l'objectif minimal.

«A la fin, c'était vraiment chaotique, brûlant! Mais on a tenu. Et on a prouvé que lorsqu'on jouait ensemble, qu'on respectait le système, on pouvait tout surmonter et réussir à battre une très bonne équipe comme Lausanne. C'était incroyablement dur, ils sont vraiment forts, mais c'est très bien de jouer des matches comme ceux-ci et de les gagner, surtout que les prochaines semaines ne s'annoncent pas plus tranquilles, bien au contraire.»

Né voilà 31 ans dans le Queens, à New York, Anthony Greco n'avait jamais quitté les Etats-Unis (un match de NHL avec les Panthers en 2018, un avec les Rangers en 2022) avant la saison 2022-23, celle du grand saut à travers l'Atlantique. Il a d'abord découvert la Suède, à Frölunda et Linköping, avant d'opter pour la Russie et le Lada Togliatti. Fin novembre, voilà moins de deux mois donc, il a cependant décidé de renoncer à la voiture de fonction la plus classe d'Europe pour se mettre à l'heure de la Tissot-Arena. Et il ne le regrette visiblement pas.

Son épouse est avec lui à Bienne

«On a une super équipe, la ville est top et j'adore l'ambiance à la patinoire. Je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de venir ici, tout se passe très bien», explique celui qui en est désormais à cinq buts et une passe décisive en dix matches, des statistiques qui ne demandent qu'à augmenter au fur et à mesure que son intégration à la Suisse grandira. Il s'apprête d'ailleurs à vivre un moment très fort avec la naissance de son premier enfant, qui verra donc le jour à Bienne.

«Mon épouse est là avec moi et elle devrait accoucher en mars», dévoile-t-il dans un grand sourire. Juste à temps pour les play-off, donc! De quoi lui donner envie de rester la saison prochaine, lui dont le contrat se termine dès la fin de l'exercice en cours? Il assure qu'il n'est pas encore l'heure d'y penser, puisque son histoire à Bienne vient seulement de démarrer. A lui de continuer à l'écrire à l'encre de ses patins, dès ce samedi à Kloten pour un match ultra-important en vue des play-off.