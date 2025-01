Scène animée devant le but d'Antoine Keller, où Raphaël Prassl et Ramon Tanner se disputent le puck. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ouvrir et fermer des portes durant soixante minutes avec un bonnet à pompon ou une casquette trop large: voilà le quotidien de Luis Janett et d'Antoine Keller durant la majorité des matches. Il faut dire que les deux portiers ont de sacrés coéquipiers et concurrents face à eux puisque la cage de Bienne est gardée par le fantastique Harri Säteri et celle du LHC par le prometteur (et déjà performant) Kevin Pasche. Alors, quand les remplaçants se voient octroyer une chance de quitter le banc, comme ce jeudi à la Tissot-Arena, autant dire qu'ils ont envie de la saisir à pleine mitaine! Sans se concerter, Martin Filander et Geoff Ward avaient en tout cas décidé de lancer leurs deux numéros 2 ce jeudi. Et dans ce duel des ersatz, c'est au final Luis Janett qui est sorti vainqueur, grâce notamment à une fin de match phénoménale sous la pression lausannoise. Le portier seelandais aura réussi 39 arrrêts, pour deux buts encaissés!

Du côté lausannois, Kevin Pasche avait joué les onze derniers matches, la dernière apparition d'Antoine Keller remontant au 1er décembre à Ambri. Mais le portier n'était pas resté inactif en ce début d'année, loin de là, puisqu'il était allé garder la ruche des Abeilles à deux reprises en 2025, pour deux victoires à plus de 93% d'arrêts, ce qui est respectable. Ce jeudi, il s'est toutefois incliné à trois reprises, réussissant tout de même 21 arrêts. Mais l'homme du match, logiquement honoré en fin de rencontre, était bien son homologue gardien de but seelandais Luis Janett.

Des bâillements à défauts de rugissements

Le scénario de la première période? Aucun but, aucune pénalité, mais quelques émotions tout de même, avec quelques pains échangés en fin de tiers, et cinq arrêts de chaque côté pour Luis Janett et Antoine Keller. Sinon? Côté lausannois, rien d'un leader de National League, mais quelques bâillements timides en lieu et place de rugissements féroces, comme pour donner raison au chambrage de bon aloi des Biennois, lesquels avaient imaginé, et collé sur les vitres de la Tissot-Arena, des affiches officielles de promotion du match faisant état de «Lionceaux en cage», ce qui est toujours une bonne idée si l'on gagne après.

Un deuxième tiers très animé, enfin!

La deuxième tiers a été beaucoup plus animé, ce qui était à espérer, car moins de spectacle aurait fait ressembler ce match de hockey sur glace à une contemplation d'un écran blanc, ce qui aurait tout de même fait cher le billet d'entrée. Lausanne a ouvert la marque grâce à un fort joli but de l'artiste Tim Bozon (29e, 0-1), mais Bienne a eu l'occasion d'égaliser dans la foulée grâce à la première pénalité du match, purgée par David Sklenicka. Les Seelandais ont mis la pression sur la cage d'Antoine Keller et ont touché le poteau par l'intermédiaire de leur PostFinance TopScorer, le grand cador finlandais Toni Rajala. Le match était enfin lancé!

Tim Bozon inscrit le 1-0 sur cette action. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Il est même tombé dans l'irrationnel à la 31e grâce au but du 0-2 de Ken Jäger, magnifiquement servi dans la course par... Daniel Eriksson! L'arbitre a en effet réussi un assist de toute belle facture, pile dans la canne du centre lausannois, qui a été le premier surpris par cette offrande. Une réussite absolument incroyable, tombée de nulle part, et qui a provoqué la colère des supporters et des joueurs biennois, qui n'ont cependant pas eu gain de cause. La feuille de match indiquera donc «But Jäger» et «Assist Daniel Eriksson», lequel endosse donc le maillot de Sky Top Scorer pour cette soirée, ce qui ne lui vaudra sans doute pas les compliments de ses supérieurs. Le LHC s'en moquera pas mal, menant de deux longueurs à la mi-match.

Anthony Greco, la finition parfaite pour le 1-2 face à Antoine Keller. Photo: keystone-sda.ch

Bienne, pas du tout assommé par ce coup du sort a inscrit le 1-2 de fort belle manière à la 35e grâce à la détermination d'Anthony Greco et à la vista de Jere Sallinen, dont la passe cachée valait le détour (et le prix du billet d'entrée, elle). Les Seelandais étaient de retour dans la rencontre et Yannick Buren, d'un coup de canon phénoménal, a même cru égaliser à la 39e, mais son tir surpuissant (125 kilomètres heures d'après le Bielotron) est venu heurter une nouvelle fois le montant d'Antoine Keller, pas malheureux dans cette période intermédiaire.

L'homme qui a imaginé la vidéo des pénalités mérite un oscar

Un but d'avance pour Lausanne à la pause, donc, malgré une dernière pénalité de Damien Riat en toute fin de période, l'occasion de relancer la vidéo de pénalité de la Tissot-Arena, que l’on pourrait sans exagérer le moins du monde avoir envie de revoir mille fois sans se lasser, le hockeyeur se rendant coupable d’une canne haute ou d’un cross-check finissant d’abord dans une camionnette, puis lancé dans une déchetterie. Du tout grand cinéma (et compris dans le billet d'entrée en plus, merci).

Bienne égalise dès le début du troisième tiers

La pénalité de Damien Riat n'est d'ailleurs pas restée sans conséquence, puisqu'à cheval sur deux tiers-temps, elle a permis à Anthony Greco, encore lui, d'égaliser à 2-2 après 37 secondes dans la dernière période. Le «camion-déchetterie» revenait cependant très vite sur le devant de la scène, emportant cette fois Johnny Kneubühler et offrant cette fois au LHC la possibilité de repasser devant, sans succès. Même scénario de l'autre côté avec, cette fois, Fabian Heldner prié d'aller s'asseoir deux minutes en taule. La rencontre devenait alors tendue au possible, le kop seelandais redoublant d'intensité et les 90 supporters du LHC présents dans le secteur visiteurs répondant du mieux qu'ils le pouvaient.

Fabio Hofer inscrit le 3-2 en powerplay

La décision, forcément, est tombée sur une nouvelle situation de power-play, Lauri Pajuniemi allant s'asseoir sur le banc et Fabio Hofer en profitant pour tromper une troisième fois Antoine Keller (51e, 3-2) et inscrire son dixième but de la saison. Bienne était devant pour la première fois de la rencontre!

Luis Janett, le gant ferme et le poing levé! Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Lausanne ne voulait pas s'avouer vaincu, bien évidemment, et repartait à la charge, trouvant le poteau par Michael Raffl (52e) et donnant tout pour aller chercher l'égalisation et éviter une deuxième défaite consécutive après celle de la veille à Fribourg. L'atmosphère devenait électrique à la Tissot-Arena, où Bienne aurait aimé jouer la montre, mais se retrouvait sous pression constante de ces Lions vexés. Luis Janett devait alors énormément s'employer et montrer son talent quasiment à chaque minute et même chaque dizaine de secondes en toute fin de match après une pénalité infligée à la 58e contre Jérôme Bachofner. Ce dernier était suivi trente secondes plus tard par Johnny Kneubühler sur le banc d'infamie. Le LHC finissait donc la partie à 5 contre 3, ce qui lui offrait une possibilité phénoménale d'égaliser. Luis Janett devenait alors héroïque, recevant même un puck en plein visage et sacrifiant chaque centimètre carré de sa peau pour permettre aux Biennois de rester devant. Voilà trois points qui font énormément de bien aux Seelandais dans leur lutte pour les play-in! Quel spectacle à la Tissot-Arena!