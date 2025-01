Harri Säteri a de nouveau brillé mardi soir contre Lugano. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«No comment!», se marre franchement Harri Säteri lorsque Blick lui rapporte les propos de Robin Grossmann. «Allez, si, j'ai un commentaire: c'est sympa», enchaîne le gardien finlandais, visiblement pas du style à faire preuve de manque d'humilité. Il faut dire que son coéquipier l'avait grandement encensé quelques secondes plus tôt, juste devant les vestiaires du HC Bienne, après la victoire 2-1 face à Lugano. Harri Säteri venait de recevoir le trophée d'homme du match pour les Seelandais et Robin Grossmann n'avait pas de mots assez forts pour dire tout le bien qu'il pensait de son portier.

«Il est exceptionnel»

«Il a encore une fois été exceptionnel. Il est le meilleur gardien de la ligue, c'est clair», assure le défenseur argovien du HC Bienne. Le meilleur, sans discussion? «Oui, il n'y a pas de doute, pas de débat. C'est lui. Pour une raison toute simple: avec lui, on a chaque soir la chance de gagner les matches. Je le redis en utilisant le même mot: il est exceptionnel». Des mots forts, qui trouvent un très large écho dans le vestiaire biennois et même ailleurs en Suisse. Champion olympique et champion du monde en 2022, le Finlandais a d'immenses références et, si Bienne a une défense de fer cette saison encore, c'est en grande partie à Harri Säteri qu'elle le doit.

Des chiffres qui donnent raison à Robin Grossmann

À 35 ans, le portier multiplie en effet les arrêts depuis le début de la saison, lui qui présente le deuxième meilleur pourcentage (93,66%) de National League derrière Stéphane Charlin, le gardien de Langnau (95,38%). Est-ce à dire que Robin Grossmann exagère un peu en le plaçant numéro 1? Pas forcément en regard d'autres chiffres, tout aussi impressionnants: Harri Säteri, cette saison, a encaissé 56 buts alors que les «expected» sont de... 85! Il a donc sauvé près de trente buts, soit un par match, ce qui justifie grandement les compliments de son équipier. Un autre chiffre: Bienne a la 13e défense de National League en termes de chances de buts accordées mais la deuxième défense en termes de buts encaissés (77). Si les Seelandais sont aujourd'hui au-dessus de cette maudite et peu désirable 13e place, c'est donc en grande partie à leur portier qu'ils le doivent.

Photo: keystone-sda.ch

On l'a compris, Harri Säteri ne veut pas commenter ce jugement, mais a tout de même accepté de parler de la manière dont il vit les matches actuellement. Comment fait-il pour être aussi performant, alors que son équipe ne l'est pas, ou pas assez? «La clé, c'est d'entrer sur la glace chaque soir en étant prêt à donner le meilleur de moi-même et à faire abstraction du contexte. Qu'on ait gagné ou perdu le match d'avant, qu'on soit sur une série de défaites ou non, il faut tout oublier et être concentré à 100%», a-t-il répondu mardi soir, refusant de se mettre en avant.

«Bien sûr que je deviens fou parfois»

«Ce n'est pas que moi, c'est l'équipe, toujours, et c'est surtout la manière dont l'équipe défend. Comme je le dis toujours, ce n'est pas moi tout seul, mais c'est vrai que je me sens bien dans mon jeu», explique l'ancien portier du Sibir Novosibirsk, en avouant que, parfois, les buts encaissés peuvent lui faire perdre son légendaire sang-froid. «Bien sûr que je deviens fou parfois, lorsque nous perdons des points de manière stupide ou qu'on ne joue pas de manière intelligente. Mais à la fin, ça t'amène quoi? Rien. J'essaie de rester calme, de donner le meilleur de moi-même et de tirer les autres vers le haut. Mais parfois je craque un peu aussi...»

Des fans qui font la différence

Les fans de la Tissot-Arena, qui l'adorent, le lui pardonnent bien volontiers. Même si Bienne est moins performant que lors de la fameuse saison 2022-23, les supporters seelandais sont fidèles au poste, juste derrière leur gardien durant deux tiers sur trois, et ils ne lâchent rien. «J'adore jouer là, les fans sont super, ils viennent toujours en nombre et j'adore sentir le kop derrière moi. Chaque soir, je prends du plaisir ici à Bienne. Parfois certains soirs sont plus difficiles, certaines saisons aussi, mais ils sont toujours là.»

Les fans biennois adorent leur gardien finlandais! Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Comment faire, dès lors, pour redresser la barre et, enfin, enchaîner les victoires? «Nous devons être plus constants, faire les petites choses de la bonne manière. Nous devons être concentrés 60 minutes, pas juste 20 ou 30», répond le «meilleur gardien de la ligue».

À noter que, mardi, le cador finlandais n'a pas fait qu'arrêter 31 des 32 tirs qui lui ont été adressés, mais s'est aussi retrouvé à l'origine du 1-0 grâce à une relance audacieuse et parfaitement exécutée en direction de Johnny Kneubühler, lequel a pu servir Anthony Greco (25e). «L'assist? Rien de spécial. Le puck est venu vers moi, j'ai vu Johnny, je lui ai passé et ensuite, les gars ont fait de la magie!» Les autres en avant, toujours.