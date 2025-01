Luis Janett était l'un des meilleurs portiers de Swiss League. Le voilà en train de faire ses preuves à l'échelon du dessus. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Avec ses 179 centimètres et ses 78 kilos, Luis Janett n'est de loin pas le portier le plus imposant de National League, mais le deuxième gardien du HC Bienne a (beaucoup) d'autres qualités, qu'il a pu démontrer ce jeudi soir face au LHC. Le leader du championnat s'est cassé les dents 39 fois (!) sur le gardien de 24 ans, et une fois sur son poteau. En fin de match, notamment, le portier s'est montré héroïque en repoussant tous les assauts du LHC, qui jouait pourtant à 5 contre 3. Et Bienne s'est imposé 3-2.

Anthony Greco est content d'avoir deux bons gardiens

L'autre héros du match, Anthony Greco (deux buts et un assist), s'est ainsi montré épaté par les performances de son coéquipier. «On a deux bons gardiens, c'est sûr! Il a déjà été incroyable l'autre soir à Zoug. Et c'est une grande chance pour une équipe de pouvoir jouer en toute confiance devant deux bons gardiens», assure l'Américain, bien content de pouvoir compter sur un back-up de qualité au phénoménal Harri Säteri, lequel peut être considéré comme le meilleur portier de la ligue, même si Stéphane Charlin a le droit de ne pas être d'accord avec cette affirmation.

L'un des meilleurs portiers de Swiss League la saison dernière

Luis Janett était lui l'un des meilleurs portiers de Swiss League la saison dernière, lorsqu'il portait les couleurs de Thurgovie, et le voilà en train de montrer qu'il peut être un rempart fiable à l'échelon du dessus. Pour autant, il sait qu'il a encore besoin de gagner en expérience et de progresser et estime être au bon endroit pour y arriver. «C'est le plus important pour moi en tant que jeune gardien, je veux et je dois progresser. Et avec un gardien comme Harri Säteri avec moi, c'est le top. Il me donne beaucoup de conseils, sur et en dehors de la glace. J'apprends énormément avec lui et je prends aussi beaucoup de plaisir. Je suis super heureux à Bienne», explique-t-il, loin de se plaindre de son statut de remplaçant.

Harri Säteri a félicité son «back-up» dès la fin du match. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

«Mais bien sûr, quand je peux jouer, je veux mordre dans le match, montrer ce que je sais faire. Quand j'arrive à le faire dans une partie comme ce soir, avec la victoire au bout, c'est super», enchaîne Luis Janett, qui a donné de sa personne en fin de match lorsqu'un puck est venu frapper violemment son casque, alors que le LHC se jetait littéralement à l'assaut de son but. «La grille s'est cassée! J'ai dû la changer, sinon ça aurait pu être dangereux», détaille-t-il, alors que les pucks venaient de tous les côtés. «Sincèrement, je n'ai jamais vécu une fin de match comme ça, c'était fou, très fun! Et ce public formidable, avec l'explosion de joie à la fin... Oui, c'était un bon moment!»

Luis Janett a été sonné après avoir reçu un puck en plein visage en fin de match. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Un autre moment fou a été le 2-0 pour le LHC, marqué par Ken Jäger avec l'aide de l'arbitre, auteur d'un véritable assist, évidemment involontaire. Une action qui a étonné le gardien biennois, bien évidemment. «C'était vraiment bizarre! Mais ça peut arriver, ce n'est de la faute de personne. J'ai été surpris, bien sûr, mais l'important quand un coup du sort comme celui-ci arrive, c'est de vite passer à autre chose, de ne pas faire de grandes études sur le but encaissé... Il faut regarder vers l'avant et je crois que j'ai réussi à le faire, parce que je n'ai plus encaissé de but après celui-ci.»

A Kloten samedi pour se rapprocher de la sixième place

Avec ce succès important, Bienne fait un pas vers les play-in et peut même toujours espérer disputer les play-off. La prochaine partie, samedi à Kloten, s'annonce ainsi comme un tournant, peut-être, les Aviateurs occupant cette sixième place si convoitée. Une victoire biennoise au Schluefweg et tout serait vraiment relancé. Luis Janett sera-t-il sur la glace? Il n'en sait rien et il ne veut pas se mettre trop de pression. «On veut enchaîner bien sûr, et on arrivera en confiance. Cette sixième place est atteignable, mais samedi, quoi qu'il arrive, ce ne sera qu'un match.»

39 arrêts en 41 shoots! Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Reste une question, essentielle dans une ville bilingue comme l'est Bienne. Puisque cette interview s'est faite en allemand, la suivante aura-t-elle lieu en français, bientôt? «Oh, je ne sais pas... Je ne suis pas très à l'aise encore... Je préfère parler en allemand pour l'instant. En français je suis un peu nerveux!» Plus devant les micros et les stylos que sur la glace, en tout cas!