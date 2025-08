Genève-Servette débauche un renfort en provenance de NHL

Jimmy Vesey évoluait à Colorado la saison dernière. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Voici un mois, Marc Gautschi était serein malgré le fait que Genève-Servette n'avait que quatre joueurs étrangers sous contrat. Le directeur sportif nous confiait à l'époque. «Je souhaite commencer la saison à venir avec sept étrangers, si tout se passe comme prévu. Il m'en reste donc trois à annoncer. Un défenseur et deux attaquants. Comme la période des agents libres commence le 1er juillet en NHL, je pense que cela devrait évoluer durant le mois à venir.»

Et c'est peu dire que le dirigeant grenat a tenu parole. Depuis, il a enrôlé le Finlandais Jesse Pululjärvi pour deux saisons. L'attaquant possède un solide parcours en Amérique du Nord malgré ses 27 ans au compteur. Il a disputé plus de 300 matches de NHL et possède un profil intéressant pour s'épanouir en Suisse.

Drafté en 2012

Le directeur sportif du GSHC a également frappé un autre joli coup sur le marché des transferts. Genève s'est en effet attaché les services de Jimmy Vesey, 32 ans, pour les deux prochaines saisons. L'attaquant américain évolue en NHL sans discontinuer depuis désormais neuf saisons. L'ailier totalise 626 matches de saison régulière pour 194 points (101 buts et 93 assists). Il a en outre disputé une trentaine de matches de play-off.

Drafté par Nashville en 2012, il a effectué un cursus universitaire de trois ans à Harvard avant de rejoindre la prestigieuse ligue. Sur les bancs d'école, il y a côtoyé un certain Tyler Moy. L'international suisse évoluant à Rapperswil était en effet coéquipier de Jimmy Vesey durant trois saisons.

Même s'il a été repêché par les Predators, ce sont les New York Rangers qui lui font signer son premier contrat professionnel en 2016. Après trois saisons au Madison Square Garden, il a ensuite bourlingué entre Buffalo, Toronto, Vancouver et les New Jersey Devils. En 2022, il est revenu à New York pour un nouveau passage de trois saisons. Lors du dernier exercice, il a été échangé lors de la date limite des transactions et a terminé la saison dans le Colorado.

À la recherche d'un défenseur

Genève-Servette compte désormais six joueurs étrangers. Outre les attaquants Jesse Pululjärvi et Jimmy Vesey, trois autres joueurs offensifs étaient déjà engagés: Markus Granlund, Sakari Manninen et Taylor Beck. En outre, les Aigles avaient débauché le défenseur Vili Saarijärvi en provenance de Langnau.

Marc Gautschi n'a toutefois pas terminé ses emplettes. Début juillet, il nous confiait vouloir commencer la saison avec sept joueurs étrangers: deux arrières et cinq attaquants. Ne reste donc plus que le dossier du défenseur. «Cette situation ne me déplaît pas, puisque Genève est le seul club à encore chercher un arrière étranger, précisait-il en juillet. Ce n'est pas désagréable, surtout qu'il y aura de bons joueurs sur le marché. Si je regarde notre historique, les Valtteri Filppula, Sami Vatanen ou Teemu Hartikainen sont arrivés finalement assez tard et cela n'a jamais été un souci.» Avec l'arrivée d'un renfort du calibre de Jimmy Vesey, difficile de lui donner tort.