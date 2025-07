Le Genève-Servette Hockey Club accueille l'attaquant finlandais Jesse Puljujärvi pour deux saisons, jusqu'en 2027. Avec son talent et son physique impressionnant, il promet d'être une attraction majeure du championnat suisse et un leader offensif pour l'équipe.

Après huit saisons en Amérique du Nord, Jesse Puljujärvi a choisi de relancer sa carrière à Genève. Photo: DeFodi Images via Getty Images

Blick Sport

Le Genève-Servette Hockey Club frappe un grand coup sur le marché des transferts. Le club grenat a officialisé ce lundi l'arrivée de l'attaquant finlandais Jesse Puljujärvi, qui s’est engagé pour deux saisons, soit jusqu'en 2027. Un renfort de poids pour les Aigles, qui misent sur son expérience nord-américaine et son talent offensif pour dynamiser leur attaque.

Formé en Finlande, Jesse Puljujärvi est un nom bien connu des amateurs de hockey. Né en Suède, il a grandi à Oulu, où il a fait ses débuts avec Kärpät avant d'exploser sur la scène internationale. En 2016, il remporte la médaille d’or aux Mondiaux juniors avec la Finlande et est élu MVP du tournoi. La même année, il est repêché en 4e position par les Edmonton Oilers, devenant l'un des espoirs les plus en vue de sa génération.

Huit saisons en NHL

Après huit saisons en Amérique du Nord (NHL et AHL confondues), où il a porté les couleurs d’Edmonton, de Pittsburgh et de Florida, le robuste ailier droit (1m93, 95 kg) a disputé 414 matchs de NHL pour un total de 134 points. À 27 ans, il a choisi de poursuivre sa carrière en Europe, et c'est à Genève qu'il a décidé de poser ses valises.

«Nous sommes très heureux de l’arrivée de Jesse à Genève, un joueur que nous suivions depuis un certain temps déjà», se réjouit Marc Gautschi, directeur sportif du club. «Grâce à son physique et à sa vitesse, il peut se montrer absolument dominant sur les grandes patinoires suisses. Nous sommes convaincus qu’il deviendra un leader offensif incontournable pour notre équipe.»

«Vraiment très heureux»

Le principal intéressé affiche lui aussi un enthousiasme débordant: «Je suis vraiment très heureux de rejoindre le Genève-Servette! Je n'ai entendu que du bien du club et du championnat. Nous avons un excellent groupe, et je vais tout donner pour aider l'équipe à réussir. J’ai aussi hâte de découvrir la ville et de rencontrer les supporters.»

Avec ce renfort de prestige, Genève-Servette affiche clairement ses ambitions pour la saison à venir. Et le public des Vernets peut déjà se réjouir: Jesse Puljujärvi promet d’être l’une des grandes attractions de National League cette année.