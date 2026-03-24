Sans idée en attaque, Ajoie n'a pas tenu face à Ambri

Méritant lors de l'acte I de ce play-out, le HC Ajoie a été catastrophique lors de la seconde rencontre face à Ambri-Piotta (3-6). En jouant ainsi, les Jurassiens ne vont pas s'en sortir dans cette série.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

Le principal suspense de cette rencontre entre le HC Ajoie et Ambri-Piotta? Le score du match entre La Chaux-de-Fonds et Viège en demi-finale de Swiss League. C'est cruel, mais pas si éloigné de la vérité, hormis une dizaine de minutes en troisième période. Car ce mardi, les Jurassiens ont longtemps livré un tel non-match que le vague intérêt semblait avoir totalement disparu à la 24e, au moment où Nathan Borradori a inscrit le 2-0. Il y a certes eu un sursaut tardif, mais inutile.

Dès lors, une seule question demeurait: Qui de Viège ou Chaux-de-Fonds allait se qualifier pour la finale de deuxième division et potentiellement devenir champion? Car on ne va pas faire semblant d'y croire pour Ajoie au vu de ce qu'ils ont montré durant la majeure partie de cette partie. En l'état, les Jurassiens ne doivent espérer qu'une seule chose: que Sierre remporte la deuxième division et évite aux Ajoulots l'écueil d'un barrage de promotion-relégation de tous les dangers. Pour l'heure, l'adversaire des Valaisans n'est pas encore connu puisqu'il y a 3-3 dans l'autre demi-finale.

Aucun allant offensif

Face à un Ambri-Piotta qui ne ressemble pas franchement aux Detroit Red Wings de Pavel Datsyuk et Henrik Zetterberg, le HC Ajoie a mis un temps fou à se montrer pressant. Hormis le poteau de Tarmo Reunanen (9e), les Jurassiens n'ont pas montré grand-chose durant les deux premiers tiers-temps. Empruntés à la remontée du puck et totalement dépassés dans le repli défensif, ils ont peiné à être des contradicteurs crédibles pour des Léventins qui ne s'attendaient pas à passer une soirée aussi tranquille. Du moins jusqu'à la deuxième pause.

À la 12e, Alex Formenton a ouvert la marque. Douze minutes plus tard, c'est donc Nathan Borradori qui a doublé la mise. Pendant ce temps le HCA n'approchait pas la cage de Philip Wüthrich. L'incapacité à approcher du but tessinois était criante. C'est ce même Nathan Borradori qui a assuré la victoire des visiteurs dès la 36e minute déjà. Au milieu d'une défense jurassienne totalement aux fraises, le jeune joueur a pu combiner avec Chris Tierney pour inscrire le 3-0 et quasi plier l'affaire.

Honka et Reunanen bien trop seuls

Alors oui, Ajoie a joué un dernier tiers moins déprimant. Anttoni Honka a d'ailleurs parfaitement combiné avec Tarmo Reunanen pour réduire la marque dès la 41e (3-1). Les hommes de Greg Ireland ont ensuite eu l'occasion de patiner durant cinq minutes avec un homme de plus sur la glace. Mais cette occasion consécutive à une pénalité majeure infligée à Tommaso De Luca n'a rien donné malgré deux belles chances pour Killian Mottet (46e).

C'est à nouveau de la crosse d'Anttoni Honka qu'est venue la lumière pour l'équipe locale. Sur un centre de l'incroyable défenseur finalndais, Phil-Michael Devos n'a eu qu'à poser la crosse au sol pour dévier le puck au bon endroit. Du très beau travail (50e, 3-2). Le suspense créé de toutes pièces par Anttoni Honka n'a duré que quatre minutes, le temps pour Tommaso De Luca d'allumer la lampe (54e, 2-4). En fin de match, Ajoie n'est pas parvenu à revenir au score et Mannix Landry inscrit le 2-5 (56e). Le but de Phil-Michael Devos à 6 contre 4 n'a rien changé (58e, 3-5), surtout que Chris Tierney a encore marqué dans la cage vide (60e, 3-6).

Les Jurassiens sont donc menés 0-2 dans ce play-out et doivent désormais s'imposer à deux reprises en Léventine. Impossible? Non. Mais extrêmement difficile. Surtout en ne jouant qu'un tiers-temps. Mais un constat s'impose après ce deuxième acte perdu. Hormis Anttoni Honka et Tarmo Reunanen, il est bien difficile de ressortir des Jurassiens du lot. S'ils veulent s'en sortir que ce soit dans cette série ou contre le champion de Swiss League, il faudra urgemment que les autres individualités se réveillent. Prochaine chance de montrer un meilleur visage: samedi au Tessin.