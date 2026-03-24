Le HCC est parvenu à battre Viège 3-2 aux Mélèzes, ce après avoir été mené deux fois au score. Mais les Abeilles ont à chaque fois vite réagi et ont pu être délivrées en fin de partie.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Avant l’acte VI de la demi-finale de Swiss League entre La Chaux-de-Fonds et Viège, l’objectif était limpide pour les Abeilles: ne surtout pas perdre, faute de quoi elles seraient forcées à s'envoler en vacances. Mené 3-2 dans la série, le HCC devait absolument remporter la partie pour continuer à croire en une qualification en finale, voire en un troisième titre de deuxième division en quatre saisons (après 2022/23 et 2023/24) et même potentiellement en un barrage face à Ajoie ou Ambri, et donc en une promotion en National League.

Le HCC encaisse mais réagit en 23 secondes

Dans une saison (et une série) en dents de scie, cet acte VI a été une belle analogie de l'exercice des Chaux-de-Fonniers, dominateurs à cinq contre cinq, mais encaissant en premier. Une réussite viégeoise tombée de la canne d'Adam Brodecki à la 9e, après visionnage de la vidéo. Puis revenant de suite au score, sur un tir du poignet puissant de Janik Loosli, à peine 23 secondes après le but viégeois.

Suite à leur égalisation, les Abeilles poussaient face aux Hauts-Valaisans, profitant même de deux jeux de puissance en début deuxième période. Mais, sur les deux supériorités numériques, les Chaux-de-Fonniers heurtaient deux fois les montants du but gardé par Juho Markkanen. D’abord la latte à la 23e, sur un lancer lointain de Joel Scheidegger, puis le poteau à la 30e, sur une jolie déviation du grand Oliver Achermann devant le but.

Bis repetita, cette fois-ci en deux minutes

Le HCC semblait proche du 2-1, mais encaissait, à la place, le 1-2 contre le cours du jeu et un peu naïvement (but de Joel Marchon à la 31e). Avant de, là encore, réagir et égaliser moins de deux minutes plus tard, sur une déviation maline et cette fois-ci victorieuse de Stefan Rüegsegger, qui évoluera sous les couleurs du Lausanne HC la saison prochaine.

Les dents de scie continuaient. Le HC La Chaux-de-Fonds n’avait su profiter des huit minutes de pénalités sifflées contre le HC Viège dans le tiers médian – malgré d’immenses occasions pour Oliver Achermann (35e) ou Emil Molin (37e). Mais était parvenu, tout de même, à rester à égalité au score, marquant à cinq contre cinq.

L'acte VII arraché

Dans le troisième tiers-temps, la bourdonnante patinoire des Mélèzes, remplie de 4144 âmes mardi soir, a poussé tant qu'elle a pu avec ses Abeilles, qui ont longtemps buté sur Juho Markannen. Mais à quatre minutes de la fin, Viège a écopé d'une nouvelle pénalité. Et cette fois, le power-play a délivré La Chaux-de-Fonds. David Lindquist a pu faire rugir de joie ses supporters et enclencher le fameux «Sweet Caroline» pour la troisième fois de la soirée.

Grâce à ce succès, le HCC s'offre un match VII dans cette série indécise. Qui de Chaux-de-Fonds – pour un duel 100% romand – ou de Viège – pour une affiche 100% valaisanne – rejoindra Sierre en finale de Swiss League? Réponse vendredi soir, dans le Haut-Valais.