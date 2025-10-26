Sandro Schmid va rester à Fribourg jusqu'en 2030 au moins. Avant la défaite face à Berne (1-2 tab), Gottéron a annoncé la prolongation de son attaquant. Celui-ci est revenu sur les raisons de son choix.

Sandro Schmid a inscrit l'égalisation face à Berne. Photo: ZamirLoshi/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Comme un signe ce samedi soir, c'est Sandro Schmid qui a offert un point à Fribourg lors du derby des Zähringen. À 22 secondes de la fin du troisième tiers, Berne menait 0-1 et se dirigeait tout droit vers les trois points. Sauf qu'a surgi le Top Scorer (par substitution en l'absence de Marcus Sörensen), celui-là même qui, deux heures plus tôt, a vu son nom s'afficher sur le vidéotron de la BCF Arena, pour annoncer sa prolongation de contrat jusqu'en 2030. L'histoire était belle.

Elle aurait pu l'être encore davantage si ses coéquipiers s’étaient montrés aussi adroits que lui lors de la séance de tirs aux buts. Sandro Schmid a bien réussi son essai, mais tous les autres Fribourgeois ont buté sur Adam Reideborn. Finalement, la fête du No 73 a été quelque peu gâchée par les Ours.

Les frissons au moment de l'annonce

D'ailleurs, ce n'est évidemment pas avec le sourire que le Lacois s'est présenté devant les médias après la défaite. «On n'a pas du tout fait un mauvais match et on aurait mérité davantage, analyse-t-il d'emblée. Après, ce n'est que de notre faute si on ne marque pas.» Enfin, sauf Sandro Schmid en personne. «C'est clair que c'est toujours un plaisir de marquer, même si la défaite n'est jamais drôle.»

En revanche, prolonger son contrat est un peu plus réjouissant. Surtout lorsque 9372 personnes (moins quelques Bernois) acclament votre nom au moment où l'annonce est officialisée. «J'ai clairement eu des frissons. Pas beaucoup d'autres clubs ont ça en Suisse, souffle l'attaquant de 25 ans. C'est l'une des raisons qui m'ont fait rester.» Les autres? «Quelque chose de grand est en train de se construire à Fribourg, prévient Sandro Schmid. On a un superbe coaching staff et une belle équipe.»

La «force» d'écouter Roger Rönnberg

Un coaching staff qui ne manque d'ailleurs pas d'éloges pour son joueur. «Le fait qu'il reste signifie beaucoup pour nous, appuie Roger Rönnberg. En tant que centre de la première ligne, il est un excellent leader et il connaît l'ADN de Gottéron.» Carrément, l'entraîneur suédois le place dans son alignement au-dessus du trio Borgström-Wallmark-Sörensen. «En signant, il montre à tout le monde qu'il croit qu'on a une chance de remporter le titre, ajoute «RR». Et en quelque sorte, il prouve aussi qu'il a confiance en son nouvel entraîneur et qu'il n'est pas déjà fatigué de son discours? «Peut-être qu'il l'est, mais il a la force de le supporter et de rester, se marre le coach. Plus sérieusement, j'adore l'entraîner – c'est une magnifique personne.»

Si Sandro Schmid a reçu les compliments par micro interposé du technicien, il a également le droit à ceux de son directeur sportif. «C'est un joueur clé, qui porte les valeurs du club: il travaille fort, est humble et c'est une très bonne personne», souligne Gerd Zenhäusern.

Ce n'est pas seulement sa prolongation de contrat que Sandro Schmid a pu célébrer ce samedi face à Berne. Photo: keystone-sda.ch

À un moment dans les négociations, le dirigeant a-t-il douté de la prolongation de son joueur? «Au début, il y avait au moins six équipes qui étaient intéressées, donc tu n'es jamais sûr, répond le Haut-Valaisan. On a par contre toujours respecté son envie de regarder ailleurs, sans jamais lui mettre de deadline. Et finalement, il m'a confié vouloir faire partie du projet.» De quoi rendre évidemment heureux le directeur sportif.

«Mon club de cœur»

Quant au principal intéressé, il avoue avoir eu quelques doutes au début. «Sinon, je me serais déjà décidé avant, lâche Sandro Schmid. J'ai fait les pour et les contre et, à la fin, je sens que j'ai pris la bonne décision.» Surtout que lui, le Fribourgeois, a quand même un lien particulier avec Gottéron: «Quand j'étais petit, c'était mon club de cœur. J'ai pu voir jouer Julien et Andrei (ndlr: Sprunger et Bykov), mes idoles, et il y a de la fierté de rester ici.»

Maintenant, ne reste plus qu'au No 73 de dépasser (au moins l'un de) ses idoles et d'aller chercher le titre que tout Fribourg attend. «Je veux gagner», prévient le Dragon.