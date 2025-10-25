Comme un signe, Sandro Schmid sauve un point pour Fribourg

Longtemps, Fribourg a cru que son voisin bernois allait gâcher la fête de Sandro Schmid. Mais celui-ci, prolongé avant la rencontre, a sauvé les Dragons dans les dernières secondes du temps réglementaire. Avant que les Ours l'emportent aux tirs aux buts (2-1 tab).

Sandro Schmid a égalisé dans les derniers instants. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Parfois, les belles histoires s'écrivent toutes seules. Alors que Fribourg se dirigeait tout droit vers une défaite dans le derby des Zähringen face à Berne, Sandro Schmid a inscrit le but de l'égalisation à 21 secondes de la sirène finale. Dire que deux heures plus tôt, Gottéron annonçait la prolongation de son No 73 à la patinoire.

Car avant même le coup d'envoi, les supporters de Fribourg pouvaient déjà fêter une première victoire. Comme nous l'avions annoncé vendredi, Sandro Schmid, leur No 73 (qui portait le maillot de Top Scorer ce samedi en l'absence de Marcus Sörensen), a décidé de prolonger l'aventure pour quatre ans.

Mais forcément, les Dragons voulaient fêter cela de la plus digne des manières, à savoir avec une victoire face au CP Berne. Pourtant, ce sont les visiteurs qui ont réussi la meilleure entame de match. Il faut dire que les Ours ont bien été aidés par trois pénalités écopées par leurs adversaires du soir. Pendant même 1'17, les visiteurs ont évolué avec deux hommes de plus sur la glace. Sauf que, valeureux, les Fribourgeois n'ont rien lâché et sont parvenus à s'extirper de cette fâcheuse position. Même si, après le match, beaucoup se demandent encore comment Emil Bemström a fait pour rater la cage quasi vide (9e).

Des jeux de puissance compliqués

Mal entamée, cette première période s'est très bien terminée pour Fribourg. À la 17e minute, il a même touché à deux reprises la barre transversale d'Adam Reideborn, par Henrik Borgström et Christoph Bertschy. Si Gottéron a également pu se retrouver deux fois de suite en supériorité numérique, il n'en a pas profité.

Après 20 minutes, la tension était réelle entre les deux équipes qui n'hésitaient pas à faire pleuvoir les poings à plusieurs reprises. Puis, dans le deuxième tiers, Fribourg est monté en puissance. Solide, Adam Reideborn ne lâchait rien. Alors que la pression était à son paroxysme, c'est pourtant Berne qui a ouvert la marque. Après un solo depuis sa propre zone, Marco Müller a trouvé un trou de souris derrière le casque de Reto Berra, dans un angle plus que fermé (39e). Dans la foulée, Louis Füllemann a suppléé son gardien pour conserver la cage bernoise inviolée.

Fribourg pousse… et arrive Sandro Schmid

Dans le troisième tiers, Gottéron a de nouveau dû évoluer durant quatre minutes à 4 contre 5, à la suite d'une crosse haute de son capitaine Julien Sprunger. Sonnés par cette sanction, les hommes de Roger Rönnberg ont eu un peu de peine à se montrer dangereux. Jusqu'à la 53e minute et une double action de Bertschy et Schmid, repoussée par Reideborn. Dans la foulée, Alain Graf était proche de mettre le but du KO, mais la jambière de Berra veillait.

Puis, à 21 secondes de la fin du match, cette libération de Sandro Schmid, qui envoyait tout le monde en prolongation. Forcément, la BCF Arena versait dans l'euphorie. Durant les cinq minutes qui ont suivi, personne (même pas le Lacois) n'a pu être le héros et tout allait se jouer aux tirs aux buts. Évidemment, le No 73 n'a pas raté le sien. Mais Hardy Häman Aktell en a inscrit deux et a pu offrir les deux points aux Ours.