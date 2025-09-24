Ça chauffe entre le HC Kloten et ses supporters

Le HC Kloten prend des mesures après les violences commises par des supporters en Italie. Des contrôles renforcés ont été mis en place. Les groupes de supporters critiquent ces mesures qu'ils jugent disproportionnées et cessent leur soutien actif.

1/2 Certains supporters de Kloten sont fâchés contre la direction du club. Photo: freshfocus

Nicole Vandenbrouck

Le HC Kloten prend des mesures après les violences qui ont eu lieu fin août lors d’un tournoi de préparation à Bolzano (It). Dans le Tyrol du Sud, une soixantaine de fans de Kloten encagoulés ont déclenché une rixe et blessé un policier. Le lendemain, leurs cars ont été escortés par la police jusqu’à la frontière suisse. L’enquête sur cette affaire se poursuit.

Le HC Kloten avait immédiatement réagi par un communiqué: «… le respect sur et en dehors de la glace est un élément central de notre ADN et la violence ne sera acceptée sous aucune forme. Nous avons présenté des paramètres clairs et voulons des matches sans violence…»

Les supporters doivent maintenant faire face à diverses conséquences. Depuis ces incidents, le club zurichois mise sur des contrôles accrus pour les accès à la patinoire et sur une stratégie conséquente de tolérance zéro en cas de port de cagoule. Et pour les deux premiers matches à domicile de la saison, les supporters ont été frappés d’une «interdiction de chorégraphies et de matériel de supporters en tout genre». Ces mesures s’intègrent dans le modèle de sanctions en cascade de la National League.

Le soutien actif est suspendu

Et cela ne fait pas l’unanimité. Le groupement de supporters «Stehplatz Schluefweg», auquel appartiennent plusieurs clubs de supporters, critique un «développement hostile aux supporters» ainsi que des «mesures disproportionnées». Comme souvent dans ce genre de cas, les punitions collectives sont décriées, bien que celles-ci doivent être prononcées principalement parce que les groupes de supporters ne contribuent pas à l’identification des délinquants individuels, ce que le HC Kloten s’efforce aussi à faire. «La poursuite individuelle est prioritaire, mais complexe. Plus la collaboration est bonne, plus il est facile d’identifier les délinquants isolés qui pourraient sinon se cacher dans la masse», répond le club à la demande de Blick.

Dans la première prise de position de «Stehplatz Schluefweg», qui ne représente bien sûr qu’une petite partie des supporters zurichois, il manque toutefois une condamnation et une prise de distance avec les événements qui ont eu lieu en Italie. Par la suite, les supporters ont informé qu’ils allaient cesser «jusqu’à nouvel ordre le soutien actif lors des matches à domicile de la première équipe» pour soutenir les juniors du club à la place. Cette position n’est apparue qu’après le match contre Zoug, qui était le deuxième de la saison soumis à l’interdiction de chorégraphie décrétée.

Les spectateurs assis sifflent les supporters debout

On peut se demander ce qui a fait pencher la balance en faveur de ce choix. Est-ce par dépit? En effet, après ce même match contre Zoug (2-5), alors qu’ils étaient restés muets tout le match, les supporters debout ont tout de même acclamé les joueurs. Les spectateurs des places assises les ont alors sifflés, visiblement agacés par toute cette histoire.

Que dit le club face à ces rebondissements? Le CEO Anjo Urner confirme que deux entretiens ont eu lieu après l’incident de Bolzano et que d’autres sont prévus. Le principe du club et ses valeurs ont déjà été communiqués en conséquence avec la ferme volonté de vivre des matches sans incidents. Quiconque empêche cela ou soutient indirectement une forme de violence ou de vandalisme nuit au club et à l’équipe.