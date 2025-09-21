Le coach du CP Berne est déjà en grand danger

Cinq points, six buts marqués et une immense gifle dans le Jura! Le CP Berne est déjà en crise. Les Ours veulent-ils se débarrasser de leur entraîneur Jussi Tapola? La question mérite (déjà) d'être posée.

1/6 Jussi Tapolo et Berne ont perdu 4-0 à Porrentruy. Photo: keystone-sda.ch

Dino Kessler

S'imposer face à Ajoie devait être pour n'importe quelle équipe de National League une affaire de mentalité, pas forcément de technique. Sur le papier, la lanterne rouge de la ligue paraît l’adversaire le plus simple à affronter. Mais quiconque la prend à la légère découvre vite que la valeur théorique des effectifs ne pèse plus rien. Alors, comment interpréter cet effondrement du CP Berne samedi à Porrentruy et cette défaite 4-0?

Les bases qui manquent

À l’issue de la rencontre samedi, l’entraîneur Jussi Tapola a assumé la responsabilité de cette prestation sans énergie. Comment en est-on arrivé là? «Bonne question», souffle le Finlandais, avant de dérouler quelques phrases toutes faite et inciter ses joueurs à relever la tête — que pouvait-il faire d’autre? Accuser publiquement ses joueurs? Jussi Tapola concède toutefois que le travail, la détermination et la confiance ont fait défaut. Des fondations élémentaires du sport professionnel, que des joueurs de ce niveau devraient apporter sans qu’on ait besoin de les leur rappeler. Faut-il en conclure que l’équipe joue déjà contre son entraîneur?

Des points à l'Allmend, c'est tout

Les Ours n’ont inscrit que six buts en cinq matchs. Pour être précis, seulement cinq de leur propre production: l’un des six est venu d’un succès aux penalties contre Genève. Trois buts marqués à domicile contre Ambri, et puis plus rien. En déplacement? Zéro point, une claque à Zoug, une défaite à Rapperswil, et désormais une humiliation à Porrentruy.

Et maintenant?

Quel levier actionner après une telle gifle? Sermonner les joueurs dans le vestiaire? Prendre des sanctions internes? Effectuer une prière collective? Ou, une fois encore, changer d’entraîneur? La saison passée avait laissé espérer un pas en avant. Mais dès le départ en vacances, un non-match contre Fribourg en quart de finale, l’illusion s’était déjà effondrée.

Aujourd’hui, après un début de saison calamiteux, le CP Berne se retrouve exactement là où il ne voulait plus être après les tempêtes des dernières années: à la une, non pas pour ses ambitions, mais pour ses prestations affligeantes.