L'acte I de la finale a été marqué par de nombreuses pénalités et une victoire de Rapperswil (2-5). Mais tout cela ne doit pas cacher le mauvais match réalisé par la troupe de Roger Rönnberg.

Matthias Davet Journaliste Blick

Sans doute que, dans un coin de sa tête, Roger Rönnberg avait imaginé d'une tout autre manière son premier match de play-off à la tête de Fribourg Gottéron. Face à un modeste Rapperswil, ayant terminé à la septième place et dû s'extirper des play-in, les Dragons étaient les immenses favoris de l'acte I. Mais parfois, les lois du sport sont irrationnelles et les Lakers l'ont prouvé ce vendredi. Ils ont disputé le match parfait de leur côté et ont pris le premier point dans la série (2-5).

Mais il faut aussi le dire: les Saint-Gallois ont bien été aidés par des Fribourgeois étonnamment mauvais. Jamais ils n'ont pu prendre les devants dans ce match et ont longtemps buté sur un excellent Melvin Nyffeler, qui ne leur a rien laissé. Mais peut-être que, à l'image des premiers tirs de Ty Rattie (4e) ou Benoit Jecker (6e), il aurait fallu mettre les tirs plus hors de portée du dernier rempart adverse.

Un problème mental

«Je ne pense pas qu'on a réalisé un bon match, avoue d'emblée Roger Rönnberg. On a bien commencé mais on a pas pu ouvrir le score et la frustration a commencé à s'accumuler.» Cette insatisfaction s'est fait ressentir au fil des minutes et défensivement, Gottéron a ensuite pris l'eau. Quatre buts sans aucune réponse de la part des Dragons et le match était plié.

D'un côté, on a clairement observé un Rapperswil qui était dans le rythme, avec ses quatre rencontres de play-in. Et de l'autre, des Fribourgeois dont certaines passes étaient d'une rare imprécision. «On avait l'air un peu rouillé et mes joueurs réfléchissaient un peu plus lentement, admet l'entraîneur suédois, qui prend sur lui. Je ne peux que me blâmer car j'ai eu 10 jours pour préparer l'équipe.» Il sait que la différence ce vendredi s'est surtout faite d'un point de vue mental, avec une équipe adverse qui est en «mode play-off» depuis plus d'une semaine.

«On a beaucoup à améliorer d'ici l'acte II»

Il va falloir faire des ajustements, et rapidement. Dimanche, Fribourg se rend déjà sur les bords du lac de Zurich pour y disputer le deuxième acte. Que peut faire Roger Rönnberg d'ici là? «Beaucoup, promet-il. On va améliorer l'attitude et l'état d'esprit. Il va aussi falloir mieux jouer et exécuter notre plan de jeu. On a été faibles avec le puck.»

Et surtout sur les power-play. Lors des 40 premières minutes du match, Gottéron a évolué durant douze d'entre elles avec un homme de plus sur la glace. Pourtant, aucun but à la fin. «Clairement, ça nous a manqué, peste le Suédois. En plus, ils ont marqué à ce moment (ndlr: le 0-2).» Et comme on sait que les situations spéciales sont importantes en play-off, le technicien à moins de 48 heures pour trouver des solutions.