La fin des expérimentations au Lausanne HC? Pas sûr!

Que nous prépare Geoff Ward pour l'acte IV de mercredi à Langnau? Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

L'heure des expérimentations au Lausanne HC est-elle arrivée à son terme? Pour la première fois dans ces play-off, l'entraîneur Geoff Ward est revenu a un système qui a fait son succès durant la saison régulière: deux défenseurs étrangers pour quatre attaquants – et non 1-5 comme ça avait été le cas lors des deux premiers actes des quarts de finale face à Langnau.

Un changement qui a résulté en une nouvelle victoire des Vaudois dans leur patinoire. Mais à nouveau, ils ont souffert face aux Tigres dans ce duel et ont tremblé jusqu'au bout. Pourtant, le technicien canadien était satisfait de son équipe. «On a été un petit peu meilleurs que lors des autres matches», analyse-t-il simplement après le succès 4-2 de ses protégés.

David Sklenicka surpris jeudi

Forcément et comme ça a été le cas samedi à Langnau, la thématique de l'alignement est revenue sur la table, puisque Geoff Ward avait décidé d'aligner Gavin Bayreuther et David Sklenicka, au grand dam de Brendan Perlini, qui a fait les frais de cette rotation. «Samedi lors de l'acte II, trois défenseurs ont joué plus de 30 minutes, rappelle l'entraîneur du LHC. Le but de ce changement était de réduire le temps de glace de ces gars.»

Un de ces trois joueurs était David Sklenicka. L'arrière tchèque a été le joueur le plus utilisé par Geoff Ward à Langnau, après avoir été surnuméraire lors du match initial. «Honnêtement, j'ai été surpris car on n'avait pas vraiment eu le temps de tester cela durant la saison régulière, avoue le No 77. J'étais prêt à jouer mais je vais voir ce que nous réserve la suite.» Dans tous les cas et en bon soldat, le défenseur lâche que n'importe quelle décision sera la bonne.

Il a sans doute marqué des points

Après plus de 36 minutes dans l'Emmental deux jours auparavant, l'acte III a presque dû ressembler à une partie de plaisir pour David Sklenicka, aligné «seulement» 21 minutes. «À Langnau, j'ai senti mes jambes lourdes lors des deux premiers tiers, avoue-t-il. Jouer comme aujourd'hui nous permet d'être un peu plus frais.»

Mais surtout, si le Tchèque continue d'évoluer comme il l'a fait lundi lors du succès lausannois, nul doute qu'il aura sa place sur la glace lors des prochains matches. Impressionnant en défense, il y a bloqué quatre tirs adverses. «Le dernier a fait un peu mal mais là ça va, sourit-il en promettant ne pas avoir d'hématomes. Quand on se sacrifie, la foule est en feu et ça nous aide beaucoup.»

Quid de la suite?

Par contre, cette victoire ne signifie pas que Geoff Ward va repartir avec le même alignement lors de l'acte IV. «Pour le prochain match, on pourrait aussi repartir avec cinq attaquants, souligne l'entraîneur du LHC. On a deux jours pour prendre une décision.»

Aligné aux côtés de Gavin Bayreuther, David Sklenicka va-t-il être à nouveau séparé de l'Américain? «Je dois être prêt à jouer avec n'importe qui, répond le Tchèque alors que son coéquipier passe derrière lui lors de l'interview et crie son nom. Je suis content qu'on ait joué ensemble ce soir – même si on a surtout réalisé un travail défensif. En play-off, ça n'a pas vraiment d'importance.»

Si les deux hommes ont l'air de bien s'entendre, ils sont aussi dans une situation particulière: en plus d'être coéquipiers, ils sont aussi en compétition. «Mais on ne s'en veut pas, rigole et précise David Sklenicka. S'il joue, je ne lui souhaite que le meilleur et inversement. Et on se dit que si on joue bien ensemble, on restera ensemble.» À voir si leur performance ce lundi aura convaincu Geoff Ward de les laisser dans l'alignement pour l'acte IV de mercredi à Langnau.