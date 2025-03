Les Ajoulots sauront-ils se relever et reprendre l'ascendant sur Lugano?

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Il faut bien avouer que personne dans ce bas monde n’aurait voulu être à la place de joueurs ajoulots ce dimanche soir aux alentours de 23h. Alors qu’ils venaient de s’incliner 3-0 sur la glace de la Resega dans le cinquième acte de leur série face à Lugano, les Jurassiens s’apprêtaient à passer un très long trajet de retour.

Et pour cause, ils n’ont plus le droit de perdre un seul match, sous peine d’être envoyé en barrage. Certes, celui-ci n’aura lieu que si Viège devient champion de Swiss League. Mais les Valaisans mènent 3-1 dans leur série face à Bâle, une raison de plus de cogiter en passant le Gothard.

Une «très mauvaise soirée»

La lueur d’espoir, c’est que tout cela reste pour le moment de la musique d’avenir et que le HC Ajoie peut encore agir. Il suffit tout «simplement» de gagner deux fois de suite, comme il l’a si bien fait lors des deux premiers matches de cette série. Peu avant de monter dans le car, personne n’y voyait rien à redire: la copie rendue était très mauvaise. Mais la détermination prenait le pas sur la déception dans les rangs jurassiens.

«C’était un match difficile. On leur a laissé beaucoup d’espace et ça a été très compliqué de se créer des occasions à cinq contre cinq. Ils étaient bien plus structurés», soupire Thibault Frossard, aligné dans le quatrième bloc à la place de Kevin Bozon (blessé). «C’était une très mauvaise soirée et on n’a plus le droit à l’erreur.» Mais comment expliquer un tel retournement de situation dans cette série? «Nous avons manqué d’intensité et de support les uns envers les autres. C’était le pire scénario après ce premier tiers dans lequel on était encore présents.»

«La série n’est pas jouée»

Un constat que partage Pierre-Edouard Bellemare: «On a été mauvais dans tous les secteurs et on a tout simplement manqué d’implication ce soir», tranche le Français. Un peu plus loin, l’attaquant Lilian Garessus ne cherchait pas non plus d’excuse: «C’était clairement le pire match depuis le début de la série. On va chercher des explications demain, mais on aurait dû être prêts. Plus ça avance, plus les matches sont importants et ce n’est pas normal de livrer une prestation comme ça.»

Défensivement, le HCA semble pourtant loin d’être dépassé face aux Tessinois. C’est surtout offensivement qu’il ne sait plus faire la différence: «On a su capitaliser sur le power-play jusqu’ici, mais ce soir ça n’a pas été le cas. On doit aussi être capable d’aller chercher des buts à cinq contre cinq», reprend Lilian Garessus. «Malgré tout, la série n’est pas jouée. Il faut y aller à fond comme au début. Jouer physique, appuyer sur nos points forts, nos bases et notre système, ne pas toujours passer de l’attaque à la défense comme ils le font. Le troisième match leur a fait du bien, mais ce n’est pas le meilleur Lugano qu’on ait vu. Ils sont aussi fébriles.»

«Il y a 3-2, c'est tout»

Retrouver les bases, l’idée est aussi évidente pour Thibault Frossard: «On est au pied du mur. On a fait quatre bons premiers matches et il va falloir repartir depuis notre système», prévient le joueur qui espère que les leaders du vestiaire, dont il fait partie, sauront «amener le plus de sérénité possible» face à l’enjeu de la prochaine rencontre.

Rendez-vous est donc pris mardi à la Raiffeisen Arena, où les supporters jurassiens vibreront pour que leurs protégés s’offrent un nouveau voyage en car vers Lugano. Pour Pierre-Edouard Bellemare, l'heure n'est surtout pas à la panique, du moins en façade: «On a joué cinq matches, on était la meilleure équipe sur les quatre premiers, mais là, c’était juste un très mauvais match de notre part. Pourquoi, je ne sais pas, c’est juste un mauvais match. C’est le premier à quatre dans la série, là il y a 3-2, c’est tout. Il ne faut pas chercher midi à quatorze heures et retrouver nos bases.» Basique oui, mais pas si simple.