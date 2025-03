Vaincu à Lugano, le HC Ajoie est dos au mur

Le HC Ajoie s’est incliné ce dimanche soir dans son acte V de play-out sur la glace de Lugano (3-0). Les Jurassiens se retrouvent dos au mur et n’ont plus le droit à l’erreur dans cette série.

Pour la première fois, le HC Lugano prend l'avantage dans cette série de play-out face à Ajoie. Photo: keystone-sda.ch

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Deux partout, puck au centre. C’est tout simplement ce que devaient se dire les acteurs de ce cinquième acte entre Lugano et Ajoie au moment de rentrer sur la glace de la Resega ce dimanche soir. Comme si une nouvelle série au meilleur des trois matches commençait.

Malgré un excellent départ ajoulot dans ce play-out, ce sont bien les Luganais qui semblent avoir le vent dans le dos après leur égalisation de vendredi à Porrentruy. Loin d’être à la rue, le HCA devait prouver qu'il était encore dans le coup, en gagnant sur une glace qu'il doit absolument conquérir encore une fois pour partir en vacances au plus vite.

Damiano Ciaccio dans la cage jurassienne

Pour ce faire, c’est Damiano Ciaccio qui gardait la cage du HC Ajoie pour la première fois dans cette série à la place de Benjamin Conz. Dans le 4e bloc, Thibault Frossard prenait la place de Kevin Bozon, blessé. Lugano, qui alignait la même équipe que lors du match précédent, s’est fait une petite frayeur lorsque Luca Fazzini a pris la direction des vestiaires dès les premières minutes du match après avoir été touché. Le Top Scorer tessinois est vite revenu au jeu – et heureusement pour son équipe puisqu’il a été très remuant tout au long du premier tiers, à l’image de ce bon tir à la 4e.

Par la suite, ce sont surtout les Luganais qui se sont montrés entreprenants, même si Ajoie s’est aussi projeté vers l’avant. Daniel Carr y allait aussi de son tir à la 6e, mais aucune équipe ne parvenait réellement à se montrer tranchante dans le slot. Prudence et discipline étaient de mise. Lugano aurait pu déclencher son compteur en supériorité numérique, Reto Schmutz ayant fait trébucher Carr, mais les Ajoulots se montraient solides en box-play. Les hôtes du soir sont ensuite passés à la vitesse supérieure après un bon lancé de Lorenzo Canonica (16e), mais Ajoie tenait bon après 20 minutes d’une bonne intensité.

Domination et tension

Logiquement, les hommes de Uwe Krupp ont surfé sur ce bon tiers initial dès le retour des vestiaires, ouvrant le score après 38 secondes grâce à Calvin Thürkauf, mal suivi par la défense jurassienne (21e). Quelques instants plus tard, Cole Cormier aurait même pu doubler la mise après une mauvaise sortie de zone des Ajoulots, visiblement dépassés. Ces derniers reprenaient quelques couleurs, mais Damiano Ciaccio a dû sortir le grand jeu après un tir sur réception de Fazzini en contre. À la mi-match, Jiri Sekac trouvait même le poteau du HCA et en brisait sa canne de colère! Comme un rappel de la tension qui peut régner sous les casques des protagonistes de cette série. La Cornèr Arena en résonne encore.

Peu après, les visiteurs ne parvenaient pas à capitaliser sur un avantage numérique (Cormier étant sur le banc pour avoir fait trébucher Jannik Fischer. Damiano Ciaccio permettait à Ajoie de n'être mené que de 1-0 après deux tiers. Tout était encore possible, même si les Tessinois étaient franchement plus tranchants que leur adversaire (27 tirs à onze pour les hôtes du soir après la seconde période).

«Highway to hell»

Les enceintes de la Resega crachaient «Highway to hell» d'AC/DC juste avant l'ultime période. On tient les paris que ce titre était soigneusement choisi. Les 4864 spectatrices et spectateurs présents restaient, à raison, fébriles. D'autant que les Ajoulots se montraient plus remuants et s'offraient une bonne occasion avec Marco Maurer (43e). Mais c'est encore une fois Lugano qui était tout près d'assommer les visiteurs, Cormier trouvant le poteau de Ciaccio (encore), au grand dam des supporters (49e). La Resega pouvait finalement exulter après une nouvelle réussite signée Calvin Thürkauf, Marco Maurer ayant été envoyé sur le banc d'infamie pour une pénalité évitable. Dommage pour des Ajoulots très disciplinés jusque-là.

Sortis de leur match, les Jurassiens encaissaient encore le troisième juste derrière (52e), Fazzini transperçant le filet de Ciaccio. 3-0, le score était révélateur de cette rencontre, même si les visiteurs n'ont jamais semblé complètement largués. En toute fin de match, les hommes de Greg Ireland ne parvenaient pas à marquer à 6 contre 4 alors que Thürkauf était sanctionné.

Après le coup de sifflet final, les arbitres sont encore allés consulter la vidéo pour un mauvais cross-check de Pilet, sanctionné de 5 minutes plus match. Correct auparavant, le match se terminait dans une certaine confusion. La tension sera à coup sûr au rendez-vous mardi du côté de Porrentruy.

C'est donc désormais 3-2 pour les Tessinois dans cette série. Ajoie est dos au mur et a toutes les raisons de trembler puisque Viège mène désormais 3-1 dans sa finale de Swiss League face à Bâle, après sa victoire dans l’acte IV à la Lonza Arena (3-2).