Killian Mottet: «Je sais que ma saison était nulle à chier»

Killian Mottet a inscrit le but décisif pour Fribourg Gottéron. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

La dernière fois que Killian Mottet avait trouvé le chemin des filets, c'était début décembre lors d'un match face à Ajoie. Ce jour-là, le No 71 des Dragons avait inscrit un but en fin de match alors que la victoire était déjà acquise pour Fribourg Gottéron. Depuis? Plus rien. L'arrivée de Lars Leuenberger deux semaines après sa réussite n'avait pas franchement aidé l'ailier puisqu'il s'était trouvé plus souvent qu'à son tour soit surnuméraire, soit dans le rôle de treizième attaquant.

C'était encore avec cette étiquette qu'il avait commencé les play-off. Mais les blessures lui ont permis de trouver une place dans l'alignement. Après avoir contribué à la victoire de Fribourg Gottéron en quarts de finale face à Berne, il était à nouveau aligné sur le quatrième trio contre Lausanne. «Même si je n'avais pas forcément ce rôle ces dernières années, j'ai commencé ma carrière comme joueur de quatrième ligne», rigole-t-il.

Mottet double son total

Et c'est associé à Kevin Nicolet et Daniel Ljunggren dans ce trio que Killian Mottet a doublé son total de buts du côté de la Vaudoise aréna. Et contrairement à sa première réussite de la saison, celle-ci valait son pesant d'or puisque le 2-3 de l'attaquant de la BCF Arena a offert la victoire à sa formation. «C'est l'équipe qui compte, a-t-il martelé. Peu importe le rôle que l'on me donne, c'est une chance de jouer un match de play-off. C'est pour cela que l'on se bat toute la saison.»

Ce but décisif, il avoue n'avoir pas vu tout de suite qu'il l'avait marqué. Et pour cause, puisqu'il a dévié le tir de Dave Sutter au bon endroit... de la cuisse. «C'est Max (ndlr Maximilian Streule) qui est venu me dire que j'avais marqué. Moi, j'avais mal (rires).» Mais au-delà de l'aspect heureux de cette action, elle est venue récompenser l'état d'esprit de Killian Mottet, qui a accepté d'aller se faire mal devant la cage du Lausanne HC. «Il m’a shooté dans la cuisse. Ça ne fait jamais du bien, mais quand ça rentre, ça fait un peu moins mal (rires).»

Fribourg Gottéron n'a «gagné qu'un match»

Si un but ne va pas effacer tout ce que Killian Mottet a vécu depuis septembre dernier, cela peut en tout cas lui redonner le sourire après une période compliquée. «Je suis totalement conscient que ma saison, c’était nul à chier, admet-il sans détour. Quand tu ne joues pas, tu réfléchis différemment, tu t’entraînes deux fois plus fort et à force, tu reprends confiance.»

Alors que les fans du Lausanne HC s'égosillent dans le Virage Ouest pendant l'interview, Killian Mottet, lui, garde son calme. «Ce n'est que 1-0 dans la série, précise-t-il. On peut dire qu'on commence bien, mais ce n'est qu'un match gagné.» La suite? Mardi à Fribourg.