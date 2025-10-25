«On a été très bien payés en début de saison»

Le Lausanne HC ne se leurre pas: la prestation face à Langnau n'a pas été des plus convaincantes (victoire 1-2 après tirs aux buts). L'attaquant Jason Fuchs va surtout retenir les deux points et la prestation de son gardien, Connor Hughes.

Jason Fuchs et Lausanne se sont imposés à Langnau ce vendredi. Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

Durant les derniers play-off, Lausanne avait buté à trois reprises sur la glace de Langnau en quarts de finale. À chaque fois, l'ambiance était plutôt froide dans le couloir devant le vestiaire, là où ont lieu les interviews d'après-match. Ce vendredi, ce n'était pas le cas, puisque la musique mise à fond par les joueurs du LHC après leur victoire aux tirs aux buts s'entendait peut-être jusqu'à Lauperswil.

Pourtant, sur la glace, les Vaudois n'ont pas toujours été à la fête. Loin de là. Durant les deux premiers tiers, ils se sont fait dominer par les Emmentalois et au niveau des tirs, cela était flagrant: 21-11 après 40 minutes. Geoff Ward parle d'un «départ lent» qui peut s'expliquer par des changements réalisés par le coaching staff. «Les gars réfléchissaient encore trop au lieu de simplement passer à l'action», tente d'expliquer le coach canadien.

Son attaquant, Jason Fuchs, déplore la difficulté de ses coéquipiers et lui à s'extirper du piège bernois tendu en zone neutre. «Ils sont passifs – pas dans le mauvais sens du terme – à cet endroit et nous, nous devons travailler sur nos timings pour améliorer nos transitions», appuie le No 14. Pour y arriver, le LHC doit aussi bonifier la précision de ses passes pour plus facilement attaquer la zone adverse.

Une amélioration au fil du match

Ce que Jason Fuchs va principalement retenir de ce match à Langnau, ce sont les deux points acquis aux tirs aux buts. «Peut-être aussi la prestation de Connor (ndlr: Hughes, le portier) et le fait qu'on se soit améliorés au fil de la rencontre.» Largués lors des deux premiers tiers, les Lions ont en effet montré les crocs dans la troisième période et en prolongation.

Geoff Ward, qui remercie aussi son gardien d'avoir conservé son filet inviolé à chaque fois que la défense se faisait la malle, a apprécié le fait que l'équipe ait montré un meilleur visage à mesure que le match avançait. «Et à la fin, on a trouvé un moyen de l'emporter», ajoute l'entraîneur. Ce moyen, c'est un joli pénalty tout en finesse d'Erik Brännström, l'ancien de Langnau, pour offrir la victoire au LHC.

Une défense jeune

De manière un peu plus globale, Lausanne a toutefois de la peine dernièrement. Une des justifications de la part du vestiaire vaudois est, logiquement, l'enchaînement des matches. «Le calendrier nous a amené plein de blessures», rappelle Geoff Ward. «Et on a eu un coup de moins bien après les cinq matches en sept jours», ajoute Jason Fuchs.

Si le LHC n'est pas encore à son niveau des deux dernières années, l'entraîneur peut l'expliquer par une défense bien plus jeune et quelques attaquants qui découvrent le championnat. «Défenseur est la position la plus difficile à jouer et ça peut prendre un moment, tempère-t-il, sans s'inquiéter. On a encore du temps pour s'améliorer, surtout avec la pause de l'équipe nationale.»

Sans non plus parler de retour de flamme, Jason Fuchs sait aussi que, cette fois, la pièce ne retombe plus toujours du bon côté pour Lausanne. «On a été très bien payés en début de saison, ose l'attaquant. Il y a des matches où ne méritait pas de mettre autant de buts et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Mais la chance se crée et à nous de faire 5% de plus, pour retrouver du plaisir et des victoires.» Rapidement, les Lions auront l'occasion de le faire, eux qui reçoivent Ambri ce samedi.