Lausanne réalise un petit hold-up en terres emmentaloises

Longtemps malmené, Lausanne est parvenu à repartir avec deux points de l'Emmental. Les Lions ont fait la différence aux tirs aux buts et peuvent remercier Connor Hughes, auteur d'un nouveau gros match (1-2 tab).

Lausanne et Langnau ont eu besoin des tirs aux buts pour se départager. Photo: Philipp Kresnik/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Le dicton veut qu'il n'est jamais facile de venir jouer à Langnau. En visite dans l'Emmental il y a six jours, les Dragons de Fribourg vous le confirmeront, eux qui ont pris une petite claque (6-0). Lausanne, se rendant à l'Ilfis ce vendredi, était donc prévenu, lui qui n'avait pas réussi à s'imposer ici lors des derniers play-off.

Cela n'a pas empêché les Lions de débuter la rencontre de bien mauvaise manière. Après à peine 11 secondes, Langnau s'était déjà offert un joli 1 contre 1 et, freiné illégalement, Andre Petersson aurait même pu se faire justice sur pénalty. Mais Connor Hughes a dit non.

De mal en pis, les Vaudois se sont recroquevillés durant tout le premier tiers et ont laissé les Bernois se procurer de belles actions. La meilleure? Ce contre et ce poteau trouvé par Oskars Lapinskis (6e). Du côté du LHC et offensivement, il y a eu peu d'idées dans ce premier tiers. Ce n'est pas l'action de Dominik Kahun (11e) ou celle de Ken Jäger (15e) qui ont vraiment mis Robin Meyer en danger.

En route vers le hold-up?

La deuxième période est repartie sur les mêmes bases que la première, à savoir avec des Tigres entreprenants et des Lions assoupis. À son tour, Juuso Riikola n'est pas parvenu à remporter son face-à-face contre Connor Hughes (26e). Alors qu'on pensait Langnau enfin mûr pour ouvrir le score en supériorité numérique, il a commis une faute évitable, jouant avec un homme en trop sur la glace. Lausanne a parfaitement profité de son après-power-play pour ouvrir le score, totalement contre le cours du jeu, grâce à une déviation d'Ahti Oksanen sur un tir de Dominik Kahun (33e). À ce moment-là, le hold-up était en marche puisque le LHC venait de tirer pour la huitième fois à peine en direction de la cage adverse.

Heureusement, les Dieux du hockey ont été redevables auprès de Langnau et de son beau jeu proposé depuis le début de la rencontre. Quelques minutes à peine après l'ouverture du score, les Emmentalois ont pu égaliser, grâce à un tir au-dessus de l'épaule de Connor Hughes de Julian Schmutz (37e).

Erik Brännström pour la victoire

C'est donc toujours avec un score de parité que les deux équipes ont débuté la troisième période. Et celle-ci, les Lausannois l'ont entamé avec une grosse action, Austin Czarnik trouvant le poteau dans un angle fermé après quelques secondes. Mais Langnau a poursuivi sa marche en avant et la troupe de Geoff Ward était acculée en défense.

«I need a hero», chantait Bonnie Tyler dans les enceintes de l'Ilfis à une dizaine de minutes du terme. Langnau et Lausanne aussi en avaient bien besoin. Juuso Riikola a compris tout l'inverse, écopant d'une pénalité de match après une charge sur Ahti Oksanen à un peu plus de deux minutes de la sirène. Sauf que, héroïques, ses coéquipiers ont parfaitement résisté aux Lausannois, que ce soit en fin de troisième tiers ou dans la première partie de la prolongation. Dans celle-ci et à nouveau à 3 contre 3, Joel Salzberger s'est offert une belle occasion, seul face à Hughes, mais a buté.

Ainsi, les tirs aux buts allaient déterminer le vainqueur de cette partie. À ce petit jeu, ce sont les Lausannois qui se sont montrés le plus adroits et peuvent repartir avec les deux points, en attendant Ambri ce samedi à la Vaudoise aréna. Comme un symbole, c'est l'ancien pigiste de Langnau, Erik Brännström, qui a offert la victoire aux siens.