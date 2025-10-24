Fribourg Gottéron s'impose chez le champion en titre

Fribourg Gottéron a livré une belle prestation à Zurich et s'est finalement imposé contre les Lions 2-1 après prolongation grâce à un but de Michael Kapla.

Les Dragons se sont imposés à Zurich. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Face à une équipe de Zurich qui couchait sur cinq défaites de rang en championnat et sept avec la Champions League, Fribourg Gottéron se devait de commencer son match avec sérieux. C'est ce qui s'est produit puisque les Dragons ont été les premiers à se montrer dangereux autour du but de Simon Hrubec. Et c'est logiquement qu'ils ont pu faire trembler les filets rapidement. Lucas Wallmark, toujours aussi précieux au moment de gratter devant le filet adverse, a repris victorieusement un tir de Marcus Sörensen (8e, 0-1). À cet instant, l'avantage au score des Dragons était mérité.

Nathan Marchon aurait bien pu doubler la mise quatre minutes plus tard. Le No 97 de Fribourg Gottéron s'est retrouvé en position idéale face au but zurichois. Son dribble n'a pas été suffisant pour tromper le gardien. À cet instant, les hommes de Roger Rönnberg auraient presque mérité un double avantage au score face à des ZSC Lions pas franchement bons tant offensivement que défensivement. Ils ont toutefois pu recoller au score peu avant la première pause. Alors que Maximilian Streule se débattait avec une lame cassée, les joueurs locaux ont pu se montrer dangereux autour de Reto Berra. Et c'est finalement Willy Riedi qui a pu égaliser (19e, 1-1).

Malgré des pénalités, la période intermédiaire n'a débouché sur aucun but. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, notamment par le Zurichois Nicolas Baechler ou les Fribourgeois Christoph Bertschy et Michael Kapla. Mais c'est avec un score nul que les deux équipes se sont séparées après 40 minutes de jeu.

Kapla décisif

Lors de l'ultime période, Fribourg Gottéron a dans un premier temps tenu bon lors d'une période d'infériorité numérique peu après la 50e minute. Dans la foulée, ce sont les ZSC Lions qui ont été punis. Les Dragons ont également galvaudé cette occasion en or de faire la différence. C'est finalement lors de la prolongation que cette rencontre s'est jouée.

Et à ce petit jeu, ce sont finalement les visiteurs qui se sont imposés grâce à une réussite de Michael Kapla. Après avoir ramassé une gifle à Langnau samedi prochain, Fribourg Gottéron avait parfaitement su réagir mardi contre Zoug. Cette prestation très aboutie face au champion de Suisse en titre prouve que les hommes de Roger Rönnberg sont sur la bonne voie. Zurich, pour sa part, vient de concéder sa sixième défaite de rang en championnat.