Coup de théâtre dans le monde du hockey sur glace suisse: Red Bull s'associe à la prolongation de la National League. En Suède, un accord similaire avait suscité de vives protestations de la part des supporters.

Marcel Allemann

Pour sa nouvelle saison (qui débute le 15 septembre), la National League franchit une nouvelle étape dans la commercialisation de son produit: le géant des boissons énergisantes Red Bull renforce sensiblement son engagement.

Alors que la marque autrichienne se montrait jusqu'à présent plutôt discrète – avec des espaces publicitaires situés derrière les filets des buts ainsi que des réfrigérateurs près des bancs des joueurs —, elle gagne désormais une grande visibilité. La prolongation s'appellera dorénavant «Red Bull Overtime».

Quelles réactions en Suisse?

Ce type de sponsoring n'est toutefois pas totalement inédit dans le hockey sur glace européen. Le championnat suédois avait déjà cédé les droits de la prolongation à Red Bull il y a un an. Les réactions y avaient été vives: les supporters avaient protesté bruyamment et mené des actions ciblées contre la commercialisation d'une phase de jeu. Certains groupes avaient même quitté la patinoire juste avant la prolongation, manquant la séquence la plus décisive du match.

Reste à savoir comment le «Red Bull Overtime» sera accueilli par les supporters helvétiques. À l'échelle internationale, la National League demeure malgré tout relativement mesurée en matière de commercialisation. Les «powerbreaks», ces pauses publicitaires télévisées glissées en plein match, sont massivement utilisés dans d'autres championnats. En National League, en revanche, ils ne sont employés que lors des play-off, à raison d'un seul «powerbreak» par tiers.