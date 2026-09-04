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«Red Bull Overtime»
La National League vend ses prolongations à Red Bull

Coup de théâtre dans le monde du hockey sur glace suisse: Red Bull s'associe à la prolongation de la National League. En Suède, un accord similaire avait suscité de vives protestations de la part des supporters.
Publié: il y a 37 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 25 minutes
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Red Bull va prendre de plus en plus de place en National League.
Photo: keystone-sda.ch
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Marcel Allemann

Pour sa nouvelle saison (qui débute le 15 septembre), la National League franchit une nouvelle étape dans la commercialisation de son produit: le géant des boissons énergisantes Red Bull renforce sensiblement son engagement.

Alors que la marque autrichienne se montrait jusqu'à présent plutôt discrète – avec des espaces publicitaires situés derrière les filets des buts ainsi que des réfrigérateurs près des bancs des joueurs —, elle gagne désormais une grande visibilité. La prolongation s'appellera dorénavant «Red Bull Overtime».

Quelles réactions en Suisse?

Ce type de sponsoring n'est toutefois pas totalement inédit dans le hockey sur glace européen. Le championnat suédois avait déjà cédé les droits de la prolongation à Red Bull il y a un an. Les réactions y avaient été vives: les supporters avaient protesté bruyamment et mené des actions ciblées contre la commercialisation d'une phase de jeu. Certains groupes avaient même quitté la patinoire juste avant la prolongation, manquant la séquence la plus décisive du match.

Reste à savoir comment le «Red Bull Overtime» sera accueilli par les supporters helvétiques. À l'échelle internationale, la National League demeure malgré tout relativement mesurée en matière de commercialisation. Les «powerbreaks», ces pauses publicitaires télévisées glissées en plein match, sont massivement utilisés dans d'autres championnats. En National League, en revanche, ils ne sont employés que lors des play-off, à raison d'un seul «powerbreak» par tiers.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
EHC Bienne
EHC Bienne
0
0
0
1
EHC Kloten
EHC Kloten
0
0
0
1
EV Zoug
EV Zoug
0
0
0
1
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
0
0
0
1
HC Ajoie
HC Ajoie
0
0
0
1
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
0
0
0
1
HC Davos
HC Davos
0
0
0
1
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
0
0
0
1
HC Lugano
HC Lugano
0
0
0
1
Lausanne HC
Lausanne HC
0
0
0
1
SC Berne
SC Berne
0
0
0
1
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
0
0
0
1
SCL Tigers
SCL Tigers
0
0
0
1
ZSC Lions
ZSC Lions
0
0
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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