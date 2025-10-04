Ce vendredi, Gottéron a annoncé avoir prolongé le contrat de son portier Loic Galley pour une saison supplémentaire. Le Fribourgeois a «fêté» cela en laissant rentrer un tir arrêtable face à Rapperswil (2-3). Conscient de son erreur, il pestait après le match.

Loic Galley est coupable sur le premier but de Rapperswil, mais il le sait. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Ça aurait dû être la soirée de Loic Galley. Dans un monde idéal, le portier de 23 ans devait réaliser un bon match, fêter la victoire avec ses coéquipiers, puis la prolongation de son contrat avec ses supporters, en étant rappelé devant le kop fribourgeois. Mais ces diables de Lakers en ont décidé autrement, Rapperswil venant s'imposer à la BCF Arena et gâchant les célébrations du gardien de Gottéron (2-3).

Si le match avait très bien commencé pour Fribourg, avec une ouverture du score après 65 secondes, il s'est compliqué par la suite. Rapidement, les Saint-Gallois ont égalisé, en grande partie à cause de… Loic Galley. Pas forcément dangereux, le tir de Malte Strömwall n'a été que freiné par la mitaine du Fribourgeois, avant de finir sa course au fond des filets. À l'évocation de la scène, le dernier rempart s'énerve contre lui-même. «Rah, ça m'énerve… C'est clair que j'ai des regrets, peste-t-il. J'aurais voulu l'arrêter, comme tout gardien. C'est compliqué de prendre des buts comme ça, mais j'essaie d'aller de l'avant et de mettre cela de côté.»

Un travail qui a bien fonctionné puisque, pour le reste de la rencontre, il a été solide. Il s'est même offert le luxe de se racheter face au Top Scorer de Rapperswil, grâce à un sublime arrêt de la mitaine (26e). «Oui, je lui ai un peu repris ce que je lui avais donné», concède Loic Galley, qui, sans se trouver d'excuse, admet qu'il avait une petite pression supplémentaire au moment d'aborder la rencontre, après l'annonce dans la patinoire de sa prolongation.

Travailler avec de la stabilité

Car ce que les supporters des Dragons vont vouloir retenir de ce vendredi, c'est que Loic Galley sera encore l'un des leurs la saison prochaine. Avec Ludovic Waeber, il formera un duo 100% fribourgeois pour défendre la cage des Dragons. «C'est un soulagement, puisque je peux aller de l'avant, résume-t-il. Je sais que je serai ici l'année prochaine et je peux travailler à fond, avec de la stabilité.»

À l'heure où les engagements à longue durée sont légion, le contrat d'un an peut surprendre. «C'était aussi mon souhait puisque je veux voir comment va se développer la relation avec Ludo, entame-t-il. Et comme je suis dans ma première réelle année en National League, le but va aussi être de jouer le plus de matches possibles et de voir comment je vais évoluer.» Car, forcément, dans un coin de sa tête, Loic Galley a des envies de devenir portier No 1. «Oui, il y avait de l'intérêt d'autres clubs mais je suis bien entouré ici, avec un coaching staff que je connais et dont j'adore le travail. Je suis dans les meilleures dispositions pour m'améliorer.»