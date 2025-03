Adam Reideborn sera-t-il devant le filet bernois? Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

1 Qui sera devant le but pour Berne?

C'est probablement la plus grosse incertitude avant ce premier acte de la série entre Ours et Dragons. Selon ce que l'on a pu observer en début de semaine, la présence d'Adam Reideborn n'est de loin pas assurée. Il pourrait céder sa place à Philipp Wüthrich afin de permettre à son équipe d'évoluer avec 2 arrières et 4 avants étrangers pour densifier encore un peu l'équipe de la capitale. Sur la saison régulière, le Suédois a certes été légèrement meilleur que son coéquipier. Suffisant pour justifier de «griller» une licence dévolue à un joueur importé? C'est toute la question à laquelle doit répondre Jussi Tapola. Mardi, il bottait (logiquement) en touche en disant que la réalité de l'Acte I n'était de toute façon pas forcément celle de l'Acte II et des suivants. Vrai. Mais il s'agit tout de même du premier choix majeur qu'il devra effectuer.

2 Fribourg peut-il régater physiquement?

Certes, les Ours ne sont plus les «Big Black Bears» de l'époque. «Bien sûr que des équipes ont des styles légèrement différents, a détaillé Lars Leuenberger, mais pas au point d'analyser de manière trop exagérée. Une équipe n'est pas largement moins forte physiquement qu'une autre.» Toujours est-il que si le SCB décide (et parvient) à faire en sorte que cette série glisse plus sur le terrain physique, ce sera à son avantage même si, globalement, les Dragons s'en défendent. On l'a vu la saison dernière contre Lausanne, c'est notamment sur ce plan que le LHC avait fait la différence lors de demi-finales. Et face à des armoires à glace comme Patrik Nemeth, Victor Ejdsell ou Simon Kindschi, il faudra trouver du répondant.

3 Qui pour épauler Sörensen et Wallmark?

Cette question n'est pas au niveau de l'alignement. Ce sera, sauf énorme surprise, Sandro Schmid qui sera sur l'aile gauche du duo suédois. Mais qui sera capable d'amener une deuxième vague de scoring après «Sörenmark»? On l'a aussi vu en 2024: Lorsque les deux Scandinaves ont été muselés par Lausanne, les autres Dragons n'ont pas su faire la différence. Bonne dans le jeu, la ligne de Christoph Bertschy, Linden Vey et Jacob Lilja a tout pour être ce complément idéal aux deux artistes venus du Nord. Le fait que le premier nommé ait retrouvé le chemin des filets est en tout cas un signal favorable.

4 Qui va gagner? Le power-play de Fribourg ou le box-play de Berne?

C'est peu dire que le jeu à 4 contre 5 de l'équipe de la capitale a fait peine à voir cette saison avec 34 buts encaissés. Cette 10e «boîte» de la Ligue constitue à n'en pas douter une des faiblesses de Berne. Et comme les Ours comptent parmi les plus pénalisés du championnat, on est en droit de se dire que c'est un point sur lequel ce début de série pourrait se jouer. Mais alors, comment va le power-play de Fribourg Gottéron? Réponse: Mieux.

Comme on le voit dans le graphique ci-dessus, le taux de réussite aux shoots est en constante progression depuis l'arrivée de Lars Leuenberger à la bande fin janvier. Le nombre de tirs a baissé, mais les buts escomptés est resté stable. Preuve que les chances sont de meilleure qualité. Et la progression du pourcentage ci-dessus en devient donc très logique. Suffisant pour dompter les Ours?

5 Comment faire façon de la ligne Ejdsell/Czarnik/Lehmann?

Parmi les lignes qui ont joué au moins 100 minutes cette saison, la première ligne de Berne a composté des chiffres tout simplement incroyables. Il s'agit de la triplette qui génère de très loin le plus d'offensive. Avec 3,98 buts escomptés par 60 minutes de glace, la première ligne a sans cesse créé le danger. Personne n'approche même de loin le combo helvético-américano-suédois. La combinaison qui s'approche le plus d'Ejdsell/Czarnik/Lehmann est à 3,66. De qui s'agit-il? Du trio Ejdsell/Czarnik/Merelä qui a été composé en l'absence du troisième larron. Impressionnant.

Et de l'autre côté de la patinoire? C'est également la meilleure ligne du championnat en ce qui concerne les expected goals concédés par 60 minutes de glace avec seulement 1,32. Là aussi, la marge avec la ligne la plus proche est saisissante puisque Balcers, Malgin et Andrighetto sont à 1,59. Avec 75% de buts escomptés en sa faveur lorsqu'elle est sur la glace, le trio Ejdsell/Czarnik/Lehmann est injouable. La meilleure combinaison fribourgeois est représentée par Schmid, Wallmark et Sörensen avec 65%, ce qui est la quatrième meilleure de la Ligue. À voir qui gagnera le duel des «gros canons».