Meilleur compteur de la saison régulière, Antti Suomela a porté le maillot de Top Scorer pour l'acte I face à Langnau. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Et on souffle. À la Vaudoise aréna jeudi soir, le public a passé une soirée plus compliquée que ce qu'il aurait cru. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Lausannois et leur public lors de ce premier acte des quarts de finale face à Langnau, puisque Damien Riat a ouvert le score après 21 secondes.

Mais le but de l'espoir, à 38 secondes de la deuxième pause, a totalement relancé les Emmentalois, quasi inexistants jusque-là. Si le LHC a tremblé dans le troisième tiers, il est quand même parvenu à remporter le premier point dans cette série. Blick vous retrace les faits marquants de cette soirée.

Les hommes de la soirée

⭐⭐⭐

Le joueur finlandais aime son maillot de Top Scorer et ne veut apparemment pas le partager. Antti Suomela a d'abord servi Damien Riat sur un plateau d'argent pour l'ouverture du score (1re), avant de mettre le deuxième de la soirée. En sortie de banc à la suite d'une pénalité différée, il est arrivé pile au bon moment pour donner de l'air à son équipe. De manière générale, la première ligne a été très bonne ce jeudi.

⭐⭐

Inépuisable Pascal Berger. L'Emmentalois, qui va mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison, jouait ce jeudi son 108e match de play-off. Et à bientôt 36 ans (il les fêtera dans 10 jours), il prouve qu'il est encore tout bon. Deux réussites pour lui dans cet acte I. Si son équipe l'avait emporté, il aurait sans doute eu le droit à la première étoile.

⭐

Beaucoup de questions ont entouré l'arrivée de Dominik Kahun sur les bords du Léman. Excellent joueur, comment allait-il s'adapter au système lausannois? Et allait-il réussir, contrairement à l'année dernière avec le CP Berne, à être décisif en play-off? L'Allemand a déjà répondu par l'affirmative, en inscrivant le but de la victoire face à Langnau.

L'action de la soirée

Photo: Getty Images

Aurélien Marti est-il maudit? Blessé lors de l'acte V du quart de finale face à Davos l'an dernier, le défenseur lausannois avait dû mettre prématurément un terme à sa saison. Ce jeudi, à la 15e minute, il a reçu une charge (correcte) d'un adversaire et s'est retrouvé au sol, K.O. Le No 7 a dû être épaulé pour sortir de la glace. «Aucune nouvelle», a commenté Geoff Ward à propos de son joueur après le match.

L'info de la soirée

Le but de Damien Riat, après 21 secondes de jeu, n'est pas le plus rapide pour un joueur lausannois en play-off de National League. Il a fallu remonter dans les archives mais, en 2014, lors du premier acte du quart de finale face à Zurich, Benjamin Antonietti avait ouvert le score après 18 secondes. Bien sûr, les Vaudois et leurs fans espèrent que le dénouement dans la série ne sera pas le même (défaite 4-3 face au futur champion).

Le flop du match

Très bien muselé par la défense lausannoise, Dario Rohrbach a eu toutes les peines du monde à se mettre en évidence jeudi à la Vaudoise aréna. Le Top Scorer des Tigres n'a tiré qu'à une reprise en direction de la cage de Kevin Pasche. Insuffisant pour espérer trouver le chemin des filets. Si Langnau veut passer, il faudra que son joueur de 26 ans se montrent un peu plus.

La phrase de la soirée

« «C'est un sentiment un peu mitigé. J'ai l'impression qu'on a réalisé un bon premier match de play-off et, en même temps, je sens qu'on peut mieux faire» Antti Suomela, attaquant du Lausanne HC »

L'image de la soirée (I)

Photo: Getty Images

«Il a sonné l'heure… des play-off.» Pour ce tout premier match des séries éliminatoires, la Vaudoise aréna avait fait le plein pour encourager ses protégés. De rouge et/ou de blanc vêtus (selon les consignes jusqu'à la fin des play-off), les supporters ont pu découvrir la guette de la Cathédrale sur la glace avant la rencontre. Petit couac tout de même: les lumières qui ne se sont pas éteintes totalement et qui ont un poil gâché l'ambiance que le club voulait instaurer.

L'image de la soirée (II)

Photo: keystone-sda.ch

Juste avant la 29e minute, le kop lausannois a demandé à tout le public de se lever. Puis, la photo de Claude Verret, ancienne gloire du LHC décédée le matin même, est venue s'afficher au vidéotron. En plus d'une minute d'applaudissements, une banderole a été déployée par la Section Ouest. Un bel hommage au Canadien.