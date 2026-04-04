Fribourg n'a jamais battu Genève en play-off

Depuis l'instauration des play-off en Suisse, Fribourgeois et Genevois se sont affrontés à quatre reprises. Jamais les Dragons ne sont parvenus à s'imposer face aux Aigles. Retour sur ces confrontations.

Matthias Davet Journaliste Blick

2008: Demi-finale, 4-1

En 2008, Fribourg réalise un exploit monumental en quarts de finale. Les Dragons décrochent leur ticket pour les play-off lors du dernier match de la saison régulière et parviennent à éliminer le CP Berne, vainqueur de celle-ci. Au deuxième tour, ils retrouvent pour la première fois Genève à ce stade. Cette fois, les Grenat de Chris McSorley sont trop forts. Ils ne font qu'une bouchée des Dragons, qui parviennent tout de même à sauver l'honneur lors de l'acte IV.

Pour la petite histoire, Julien Sprunger était évidemment présent à l'époque. Mais, surtout, la cage de Fribourg était défendue par un Zurichois, qui portait le prénom Reto et le No 20. Pavoni avait dû remplacer au pied levé Sébastien Caron, blessé aux adducteurs.

Dans la foulée de cette victoire en cinq matches, Genève a disputé la première finale de son histoire face à Zurich. Les Aigles d'Igor Fedulov, John Gobbi ou Laurent Meunier ont fini par s'incliner 2-4 face aux Lions d'Ari Sulander.

2010: Quart de finale, 4-3

Deux ans plus tard, Aigles et Dragons se sont retrouvés en play-off, mais un tour plus tôt. Deuxième de la saison régulière, la troupe de Chris McSorley partait avec les faveurs de la cote face à Gottéron. Mais la surprise n'est pas passée loin.

Grâce à une excellente triplette Sprunger-Bykov-Plüss, les Fribourgeois ont mené 3-1 dans cette série face aux Grenat, avant de se faire rattraper et disputer un acte VII. Lors de celui-ci, les Genevois ont été meilleurs et ont pu faire la différence, notamment grâce à un doublé de Tony Salmelainen (5-2).

Après avoir éliminé Zoug en demi-finale, les Aigles ont dû disputer un nouveau match 7 en finale, face à Berne. Cette fois, cela n'a pas tourné en leur faveur et ils se sont inclinés dans la capitale (4-1).

2016: Quart de finale, 4-1

Il y a dix ans, le GSHC et Gottéron se sont affrontés au stade des quarts de finale. À nouveau, Genève et sa troisième place en saison régulière partait favori. De ce duel, il reste encore sept joueurs dans les deux effectifs. Noah Rod et Robert Mayer pour les Grenat, Julien Sprunger, Nathan Marchon, Yannick Rathgeb et Andrea Glauser pour Fribourg. Oui, il en manque un. Dragon à l'époque, Marc-Antoine Pouliot évolue désormais pour les Aigles.

Mené 3-0, Fribourg avait à nouveau sauvé l'honneur en s'imposant, chez lui, lors de l'acte IV. Mais cette série s'était disputée lors du deuxième duel. Alors qu'ils avaient trois buts de retard à Saint-Léonard, les Aigles ont retourné la vapeur et se sont imposés en prolongation (3-4 ap). Ça vous rappelle quelque chose?

En demi-finale, la troupe de Chris McSorley s'est, cette fois, inclinée face à Lugano (2-4) et a manqué la troisième finale de son histoire.

2021: Quart de finale, 4-1

Le duel le plus récent entre les deux équipes a eu lieu il y a cinq ans, en pleine période de Covid. Dans des patinoires vides, le GSHC avait encore pris le dessus et de manière assez aisée. Pourtant, pour la première fois, Fribourg possédait l'avantage de la glace face à son adversaire.

Lors du premier duel, les Dragons ont fait illusion (victoire 2-1). Mais par la suite, ils s'étaient écroulés, perdant quatre matches d'affilée. 3-1, 8-3, 4-0, 5-0. Merci, au revoir, bonne soirée.

Genève, entraîné par Pat Emond, avait à nouveau atteint la finale mais s'était incliné 3-0 face à Zoug. Les Aigles ont encore dû attendre deux ans avant de remporter leur premier titre.