Grégory Beaud Journaliste Blick

Quel suspense lors de ce sixième match! Alors que le Lausanne HC semblait en mesure de se qualifier pour les demi-finales grâce à un avantage de trois buts, la rencontre a totalement tourné. Les visiteurs sont revenus à 3-3 pour arracher une prolongation totalement inattendue. C'est finalement Jesse Puljujärvi qui a marqué le but décisif pour faire chavirer la Vaudoise aréna.

Le Lausanne HC a donc laissé passer sa chance de boucler la série dans son antre. Dans une patinoire logiquement pleine à craquer, les hommes de Geoff Ward s'étaient pourtant mis à l'abri grâce à une poussée décisive peu après la mi-match. Dominik Kahun (30e, 2-0) et Drake Caggiula (34e, 3-0) ont été les détonateurs. Peu avant, le GSHC s'était montré menaçant pour la première fois de la soirée.

Mais comme souvent dans cette série, les Lausannois ont su faire le dos rond et se sont montrés très opportunistes dès que l'occasion s'est présentée. Ils avaient déjà fait le «coup» plusieurs fois dans la série. Ils ont également pu compter sur un Kevin Pasche des grands soirs. Le jeune gardien des Lions a été bien protégé par sa défense. Mais il a également su se montrer solide lorsque ses coéquipiers étaient dépassés.

Le tout pour le tout

Menés 3-0, les Aigles ont tenté le tout pour le tout. Ville Peltonen a décidé de changer son gardien. Moyen sur cette rencontre, Stéphane Charlin a été remplacé par Robert Mayer. Sur le power-play qui a suivi cette décision, Genève-Servette est revenu au score par Jimmy Vesey (35e, 3-1). Cette réussite a eu le don de galvaniser les visiteurs qui sont même revenus à 3-2 par Jesse Puljujärvi en supériorité numérique (47e).

L'atmosphère est devenue asphyxiante quelques minutes plus tard à la suite d'un surnombre lausannois. Sur le power-play consécutif, les Aigles ont égalisé, provoquant la stupeur dans une patinoire qui était prête à fêter une qualification! C'est Vili Saarijärvi qui a permis à son équipe de revenir à 3-3 (50e). Le but de Puljujärvi a mis un dernier coup sur la tête des nombreux et bruyants fans du LHC.

Jeudi, les deux équipes seront donc à nouveau opposées pour un septième match décisif dans cette magnifique série. Victorieux à la Vaudoise aréna après un tel scénario, le GSHC va évidemment avoir le vent dans le dos, surtout devant ses supporters. Mais n'oublions pas que les Vaudois ont déjà remporté deux matches au bout du Léman depuis le début de cette série.