Kevin Nicolet : «Si on m'avait dit que je jouerais un jour ce tournoi»

Kevin Nicolet a inscrit son premier but sous le maillot de Fribourg Gottéron lors de la Coupe Spengler. Un «rêve de gosse» pour celui qui était monté à Davos pour assister au prestigieux tournoi avec ses parents en étant plus jeune.

Kevin Nicolet a été fêté par les fans après la victoire de Fribourg Gottéron. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Durant le premier mois de la saison, Kevin Nicolet a porté les couleurs de Thurgovie en Swiss League. Prêté à la formation de deuxième division, l'ailier a fait ses preuves puisqu'il a obtenu le droit de rejoindre les Dragons à la mi-octobre pour ne quasi plus repartir aux confins de l'Allemagne. Mais cela ne l'a pas assuré de disputer la Coupe Spengler pour autant. «Je ne voulais pas trop y penser de peur d'être déçu, nous a-t-il confié. Je n'ai eu la confirmation de ma participation que la semaine dernière. Ça me change. Habituellement, je regarde le tournoi à la télévision.»

Une participation au tournoi grison qui a forcément ravivé des souvenirs chez l'ancien junior de Fribourg Gottéron. «Nous étions venus une fois en vacances en famille dans les Grisons, a-t-il détaillé. Durant la semaine, nous étions montés à Davos pour voir une rencontre de la Coupe Spengler. Ce sont de superbes souvenirs.» L'affiche de la rencontre? «Impossible de m'en rappeler, c'est trop vieux.»

Les bons mots de Lars Leuenberger

Mais c'est avec des étoiles dans les yeux qu'il parle de cette grande première. «Si à l'époque on m'avait dit que j'aurais la chance de jouer ce tournoi...» Mais cette chance, le jeune attaquant l'a méritée par son jeu. Depuis son retour à la BCF Arena - et plus encore depuis la venue de Lars Leuenberger -, Kevin Nicolet impressionne par son jeu fait d'intensité et de vitesse. «Il amène vraiment une belle intensité», apprécie le nouveau coach des Dragons.

Le principal intéressé, lui, ne change pas sa façon de jouer, que ce soit à Thurgovie ou Fribourg. «J'ai peut-être un peu moins de responsabilités en ne jouant par exemple pas le power-play avec Gottéron. Mais je tente de jouer simple et d'apporter de l'énergie à l'équipe. Si en plus j'ai la confiance du coach, tout est encore plus facile.» Habitué à la Swiss League, il trouve doucement ses marques au plus haut niveau. «Mais le saut de qualité est vachement haut, précise-t-il. C'est pour cela que je me concentre sur les petites choses qui peuvent aider l'équipe.»

Vendredi contre Kärpät Oulu, il n'a pas fait qu'une «petite chose». C'est lui qui a inscrit l'important 3-3 «Pour tout dire, je n'ai pas vu tout de suite que le puck était au fond», rigole-t-il. Cette réussite était sa première sous le maillot des Dragons. Peut-on rêver plus belle scène que la Coupe Spengler? «Même en Champions League ou en championnat, j'aurais été content, enchaîne-t-il. Mais c'est sûr que de marquer un but dans ce tournoi, c'est forcément quelque chose de spécial. C'était mon rêve de marquer une fois un but pour Fribourg. J'espère le faire à nouveau en National League.»

Mais en attendant de voir son compteur de but doubler, Kevin Nicolet peut profiter d'un jour off comme toute l'équipe en ce samedi. «Cela va faire du bien, car entre la rencontre contre Zoug lundi et les deux premiers matches du tournoi, c'était une grosse charge de travail. Ce sera l'occasion de passer un peu de bon temps en équipe. Cette Coupe Spengler est aussi l'occasion pour le groupe de s'unir.» Et pour Kevin Nicolet de collectionner des jolis souvenirs. Et le puck de son premier but sous les couleurs de Fribourg Gottéron. «Je ne sais pas encore où je le mettrai, mais il aura une place spéciale, c'est sûr.»

