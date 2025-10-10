Plusieurs mauvaises nouvelles du côté de Genève-Servette

En pleine tempête sportive, Genève-Servette doit également faire face à des pépins de santé. Ce week-end, les Aigles se présenteront sur la glace sans cinq éléments majeurs. Luca Hischier sera absent à long terme.

Luca Hischier va manquer plusieurs mois de compétition. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

Décidément, la période est mouvementée du côté de Genève-Servette. Moins d'une semaine après avoir licencié son entraîneur Yorick Treille, le club des Vernets clarifie la situation concernant ses joueurs blessés. Et c'est peu dire que les nouvelles ne sont pas franchement bonnes pour les Aigles.

Avant cette confirmation, la plus grande crainte concernait Luca Hischier. L'attaquant haut-valaisan n'est plus réapparu depuis le 30 septembre dernier et le directeur sportif Marc Gautschi nous confiait plus tôt cette semaine que l'absence de son joueur serait longue. Après n'avoir joué que 15 matches la saison dernière en raison d'une pénible commotion cérébrale, il s'est cette fois-ci blessé au genou à l'entraînement. «Luca Hischier va manquer environ trois mois de compétition selon l’évolution de sa rééducation, a communiqué le club. L’attaquant a dû être opéré du genou.»

Tanner Richard, lui, doit également prendre son mal en patience. Mais le cas du joueur de centre est plus épineux. Commotionné lors du premier match de la saison face au HC Ajoie, il n'est plus réapparu depuis un mois. «Il n’a toujours pas pu retrouver la glace, et il est donc difficile d’estimer la date de son retour au jeu», précisent le GSHC dans un communiqué.

Par ailleurs, les Grenat vont se présenter sur la glace de Zoug ce vendredi sans trois joueurs. Ainsi, les arrières Roger Karrer et Jan Rutta seront absents et leur situation est réévaluée au jour le jour. Taylor Beck, touché dimanche face à Bienne, n'est, lui aussi, pas apte à tenir sa place en Suisse centrale. Le club précise que le trio ne devrait pas jouer du week-end, «sauf bonne surprise». C'est donc sans eux que le GSHC va devoir recoller les morceaux après la claque reçue dimanche à Bienne.