«Il y a un mélange de soulagement et de joie»

Matthias Davet Journaliste Blick

Pat Emond et Gottéron ont renoué avec la victoire. Photo: keystone-sda.ch

Un ouf de soulagement est descendu des gradins – mais également du banc – de Fribourg à 22h09. Après quatre défaites de rang en National League, les Dragons ont renoué avec la victoire – et avec la manière. Ils sont venus à bout du champion en titre Zurich, se permettant même un blanchissage face à l'équipe qui était en tête du classement avant la rencontre.

Oui, l'important, ce sont les trois points. Mais pas que. «Il n'y a pas que la victoire qui fait du bien, mais également la manière, rappelle Yannick Rathgeb. Défensivement, on s'est montré très solide.» En plus d'avoir bien freiné Zurich, le défenseur et ses acolytes ont aussi pu compter sur un immense Reto Berra – auteur de son premier blanchissage cette saison.

Gottéron sur la bonne voie

Surtout et contrairement au match de la semaine face à Bienne et Kloten, Fribourg est bien rentré dans son match. Après 20 minutes, les pensionnaires de la BCF Arena s'étaient procuré de très belles actions et faisaient jeu égal avec Zurich. Les joueurs avaient-ils reçu des consignes particulières? «Le coach nous l'a rappelé mais toute l'équipe le savait, explique Yannick Rathgeb. On en avait déjà parlé entre nous après la semaine passée. C'était le moment de changer ce momentum et de travailler fort dès le début.»

Et au-delà du bon premier tiers, c'est durant toute la partie que Fribourg a bien joué. Il n'y a pas eu de trou d'air dans les rangs des Dragons. «Jouer 60 minutes, c'est le message qu'on a voulu faire passer aux gars, précise Pat Emond. Peu importe l'adversaire, il faut toujours le faire dans ce championnat.» Et en plus de la réunion dans le vestiaire après le match à Kloten, les joueurs de Fribourg ont également eu «de bonnes discussions» samedi matin.

Des conciliabules qui semblent avoir en tout cas porté leurs fruits au vu du match de Gottéron face au champion en titre. «Ce match va servir au niveau de la confiance, espère Pat Emond. C'est sûr qu'on a encore des choses à travailler mais on est sur la bonne voie.»

Tous les matches comme celui-ci?

Certes, il ne faut pas oublier que Zurich est arrivé à Fribourg diminué, sans Sven Andrighetto, Denis Hollenstein ou Denis Malgin. Mais cela n'enlève rien à l'excellente performance des Dragons, qui se sont rassurés après une passe difficile. Après le match, les émotions du coach des Dragons se trouvaient d'ailleurs «dans un mélange de soulagement et de joie. Parce que ça nous permet de sortir d'une période difficile et je suis heureux pour les joueurs, qui ont travaillé fort.»

Désormais, place à la suite pour Fribourg qui a donc retrouvé le chemin de la victoire et un brin de confiance en lui. «J'espère qu'on va jouer tous les matches comme ça», lâche encore Yannick Rathgeb. Premier élément de réponse ce mardi face à Genève. Mais avant ça, «les joueurs vont passer un bon dimanche», prédit Pat Emond.