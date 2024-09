Face au champion, Gottéron renoue avec la victoire

Matthias Davet Journaliste Blick

Après quatre défaites face à des équipes qui, sur le papier, sont plus faibles que lui, Fribourg s'attaquait à un gros morceau ce samedi soir à la BCF Arena: le champion en titre Zurich. Autant dire, pas l'idéal pour remettre en confiance une équipe qui ne l'est pas depuis le début de la saison. Surtout que dans le même temps, les Lions de la Limmat s'étaient imposés lors de tous leurs matches dans cet exercice 2024/25.

Pourtant, la forme actuelle des deux équipes n'a pas eu d'influence sur le début de match. À l'inverse, c'est même Gottéron qui s'est montré particulièrement bon lors des 20 minutes initiales. Contrairement à mardi face à Bienne ou vendredi à Kloten, les Dragons sont entrés dans la partie avec les bonnes intentions. Il y avait de l'envie, à l'image de ces charges appuyées, saluées par le public, de Benoît Jecker, Nathan Marchon ou Julien Sprunger.

Au-delà de l'implication physique, Fribourg s'est également créé de belles actions dans ce premier tiers face à Zurich. Marcus Sörensen s'est retrouvé par deux fois en bonne position (4e et 7e). Problème, son premier tir était un peu raté et le deuxième trop cadré pour inquiéter Simon Hrubec. C'est à la 9e minute que la troupe de Pat Emond a enflammé la BCF Arena, grâce à deux grosses opportunités pour Jecker et Jacob de la Rose. Toutefois, le portier zurichois ne faiblissait pas.

Le temps fort fribourgeois a pris fin deux minutes plus tard, lorsque Andreas Borgman s'est mué en judoka face à Yannick Zehnder, agrippant le Zurichois par l'arrière et le balançant au sol. Pénalisé, Gottéron n'a pas trop tremblé mais a eu de la peine à repartir vers l'avant jusqu'à la fin du tiers. Enfin, il y a bien eu la plus grosse opportunité de cette période, à quelques secondes de la première sirène, lorsque le tir de Jecker a été légèrement dévié par Hrubec et a terminé sa course sur le poteau.

De la Rose bien aidé par Hrubec

Après un premier tiers plus que plaisant mais avec un score toujours nul et vierge, il ne manquait plus que des buts à la BCF Arena pour que l'enceinte chavire. Fribourg a débuté la période médiane avec la même envie qu'en début de match et a finalement été récompensé. Mais pour ça, les Dragons – et plus particulièrement Jacob de la Rose – ont bien été aidés par Hrubec. Le portier zurichois s'est légèrement troué sur le lancer du Suédois, qui a poursuivi sa course entre ses jambes, puis le fond des filets (24e).

Le milieu de tiers a ensuite été marqué par un travail important des officiels de la rencontre, qui ont dû se rendre par trois fois à la vidéo. D'abord, pour logiquement annuler une réussite zurichoise, Willy Riedi levant sa canne bien au-dessus de sa tête au moment de dévier la rondelle (31e). Puis, à deux reprises sur ce que Gottéron pensait être le but du break. Les arbitres principaux sont rapidement allés confirmer que le puck avait bel et bien franchi la ligne. Sauf que, à la suite d'un coach challenge des ZSC Lions, les juges de ligne ont repéré un Sörensen hors-jeu au début de l'action, ce qui a annulé le but (35e).

Nathan Marchon délivre la BCF Arena

Ce coup du sort évité, le champion en titre est reparti de l'avant et s'est procuré de nombreuses occasions, que ce soit en fin de deuxième tiers ou au début du troisième. Dans les buts, Reto Berra a enchaîné les parades pour conserver l'avantage de son équipe. Cette dernière période a été moins mouvementée que les deux premières. Certes, Zurich a poussé pour égaliser mais n'est jamais parvenu à se montrer des plus dangereux. Dans la cage vide, Nathan Marchon a pu sceller la victoire en fin de match (59e), au même moment où Sörensen prenait dix minutes de pénalité pour comportement anti-sportif.

Ces deux buts et la réception du leader ont donc permis à Fribourg de s'extirper de la spirale négative dans laquelle il était entraîné depuis une semaine. Pat Emond doit être soulagé de voir que son équipe peut réaliser un match plein et avoir des ressources. Mais les Dragons ne peuvent toutefois par se reposer sur leurs lauriers. Prochain match ce mardi, avec la réception de Genève.