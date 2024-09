À Kloten, le vestiaire fribourgeois est longtemps resté fermé

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quatre à la suite! Mais contrairement à l'émission «Questions pour un champion», la série réalisée par Fribourg Gottéron n'a rien de positif. Vendredi soir à Kloten, les Dragons ont été franchement mauvais. «Perdre c'est une chose, remarque Julien Sprunger. Mais jusqu'à 4-0, on n'a pas vu grand-chose.» Le capitaine est réaliste à l'interview. Au contraire de toute son équipe depuis quatre matches. «On était venus avec de bonnes intentions pourtant, mais on n'a pas réussi à imposer notre jeu», poursuit-il.

Ce n'est qu'après avoir été menés 4-0 que les Dragons ont esquissé un semblant de réaction. Mais le mal était fait. Ce d'autant plus que ce revers tombe après trois défaites contre d'autres adversaires à la portée des Fribourgeois: Langnau, Bienne et Rapperswil. «Cinq points après cinq matches, c'est maigre, admet le capitaine des Dragons. Ce n'est pas le départ que nous espérions. Mais cela peut tourner très vite et c'était important de discuter ce soir.»

Car avant de venir se présenter devant les médias, les joueurs sont longtemps restés barricadés dans leur vestiaire. Les membres du coaching staff n'ont pas été conviés à la discussion d'équipe. «Ce n'est pas rare, remarque Pat Emond, entraîneur principal du club. Ils ont envie de discuter et ils ont des choses à se dire. Moi, je vais laisser la situation se décanter et leur parler samedi matin plutôt.»

Et que s'est-il dit? «Dès que ça ne tourne pas dans ton sens, c'est naturel de vouloir chercher les petites erreurs ailleurs qu'où elle est vraiment, constate Julien Sprunger. Le message a été assez simple. Il faut qu'on arrête de se plaindre, si on ne marque pas à 5 contre 5 et qu'on est soft devant notre goal, ça va être très compliqué de gagner des matches.» Le mot clé? Mettre un terme à cette spirale négative. «Une équipe peut vite y entrer, commencer à se tirer dans les pattes et tout voir négativement. Il faut absolument arrêter l'hémorragie samedi et montrer de quoi on est capable.» Le No 86, qui en a vu d'autre, garde le positif à l'esprit: «La bonne nouvelle, c'est qu'on accueille la meilleure équipe de Suisse. C'est l'occasion idéale de réagir.»

«Il y a eu des gens dans mon bureau»

Tandis que les joueurs étaient encore en train de parler dans le vestiaire, Pat Emond a analysé la situation qu'il juge forcément insatisfaisante: «C'est sûr que c'est décevant. Les quatre premiers matches, on dominait. Là, sur la route, c'est une nouvelle performance très moyenne. On a bien tenté de revenir, mais on ne peut pas commencer un match de la sorte, à l'extérieur. Mais probablement qu'on mérite d'être là, parce que notre effort n'est pas soutenu.»

S'il mentionne l'effort de son équipe qui n'a rien lâché, Pat Emond a semble-t-il haussé la voix cette semaine. «Je n'ai pas besoin de faire des coups de gueule devant les journalistes ou sur le banc, précise le technicien. Cette semaine, il y a des gars qui sont passés dans mon bureau et on a eu des réactions. Mais j'ai besoin de 20 joueurs en même temps. Pas de la moitié de temps en temps.»

Cette rencontre a également vu l'entraîneur tâtonner au niveau de son alignement. Après avoir changé sa première ligne au coup d'envoi avec Nathan Marchon en compagnie de Lucas Wallmark et Marcus Sörensen, il est revenu en arrière 20 minutes plus tard. «Ça tournait en rond. Killian (ndlr Mottet) est revenu du coup la ligne s'est mise à mieux jouer. Ce sont des choses comme celle-ci qu'il faut tenter.»

Ne commettons pas l'erreur de tirer des conclusions hâtives, mais ces dix premiers jours de championnat sont totalement ratés pour les Fribourgeois qui donnent de nombreux signaux d'insécurité à tous les étages. La baffe reçue à Kloten va-t-elle réveiller le Dragon? La discussion dans le vestiaire va-t-elle remobiliser un groupe qui traverse une phase difficile? C'est très possible. Mais il y a un avis de tempête qui a été émis sur Fribourg pour ces prochains jours. À voir si le souffle du Dragon permet de chasser les nuages.1