Lucas Wallmark sera-t-il suspendu pour ce coup de canne?

Scène houleuse peu avant le but décisif de Fribourg Gottéron en prolongation. Le Suédois Lucas Wallmak a donné un coup de canne à Filip Zadina. Va-t-il être suspendu pour ce geste?

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron peut se dire qu'il s'en est bien sorti mercredi soir avec la victoire en double prolongation grâce à l'inusable Julien Sprunger. Car au-delà de la belle histoire que représente le but du capitaine des Dragons, la partie a été entachée par une faute de Lucas Wallmark, quelques minutes plus tôt.

En zone défensive, l'attaquant suédois a donné un coup de canne derrière le genou de Filip Zadina. Le Tchèque du HCD est tombé et a quitté la glace en ayant de la peine à poser son pied gauche. Aucune faute n'a été sifflée, ce qui a forcément provoqué l'ire des fans locaux qui ont revu de nombreuses fois la scène sur l'écran géant.

«C'est une faute que les arbitres auraient dû voir, a constaté l'expert de MySports, Sven Helfenstein. Il aurait clairement dû y avoir une pénalité contre lui.» Reste à savoir si cette scène, qui a forcément eu une incidence sur la rencontre, aura des répercussions pour Lucas Wallmark et une potentielle suspension. Réponse dans la matinée.