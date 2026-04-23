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Lucas Wallmark sera-t-il suspendu pour ce coup de canne?
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Vidéo:Lucas Wallmark sera-t-il suspendu pour ce coup de canne?

Passé entre les gouttes
Lucas Wallmark sera-t-il suspendu pour ce coup de canne?

Scène houleuse peu avant le but décisif de Fribourg Gottéron en prolongation. Le Suédois Lucas Wallmak a donné un coup de canne à Filip Zadina. Va-t-il être suspendu pour ce geste?
Publié: 08:38 heures
|
Dernière mise à jour: 08:42 heures
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Lucas Wallmark a donné un vilain coup de canne sur Filip Zadina.
Photo: Nico Ilic/freshfocus
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Fribourg Gottéron peut se dire qu'il s'en est bien sorti mercredi soir avec la victoire en double prolongation grâce à l'inusable Julien Sprunger. Car au-delà de la belle histoire que représente le but du capitaine des Dragons, la partie a été entachée par une faute de Lucas Wallmark, quelques minutes plus tôt.

En zone défensive, l'attaquant suédois a donné un coup de canne derrière le genou de Filip Zadina. Le Tchèque du HCD est tombé et a quitté la glace en ayant de la peine à poser son pied gauche. Aucune faute n'a été sifflée, ce qui a forcément provoqué l'ire des fans locaux qui ont revu de nombreuses fois la scène sur l'écran géant.

«C'est une faute que les arbitres auraient dû voir, a constaté l'expert de MySports, Sven Helfenstein. Il aurait clairement dû y avoir une pénalité contre lui.» Reste à savoir si cette scène, qui a forcément eu une incidence sur la rencontre, aura des répercussions pour Lucas Wallmark et une potentielle suspension. Réponse dans la matinée.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
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52
-19
75
9
SC Berne
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52
-10
68
10
EHC Bienne
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52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
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52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
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52
-49
59
14
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-75
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