Après être revenu en fin de match, Fribourg Gottéron s'est finalement imposé à Davos après prolongation (2-3 ap) grâce à Julien Sprunger. Victorieux dans les Grisons, les Dragons mènent 2-1 dans cette finale.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron aurait pu avoir des regrets après cet acte III de la finale. Car les Dragons, après un début de match compliqué, avaient réussi à marquer les premiers. Sur un contre rapide initié proprement par Lucas Wallmark, Marcus Sörensen avait rangé la rondelle en pleine lucarne (15e, 0-1). Quelques instants plus tôt, Reto Berra avait été parfait sur une grosse occasion de Sven Jung. Bref, le piège semblait être parfaitement tendu par les visiteurs.

Et treize secondes plus tard, le puck se retrouvait déjà au fond d'un filet. Celui de Reto Berra en l'occurrence. Attirés par la rondelle telles les mouches sur du vinaigre, les joueurs de Fribourg Gottéron ont totalement abandonné Simon Knak, tout heureux de pouvoir égaliser. Le HCD n'a pas eu le temps de douter et les Dragons n'ont pas eu le temps de tenter de préserver cet avantage.

Sandro Aeschlimann était partout

Lors de la seconde période, le gardien du HCD a fait le malheur des Dragons. Il a tout d'abord parfaitement bouché son angle lorsque Marcus Sörensen s'est présenté seul face à lui. Le Suédois, proche du doublé, n'a pu faire mieux que de tirer quelques centimètres à côté du poteau davosien. Le dernier rempart a ensuite provoqué une pénalité en étant bousculé par Maximilian Streule.

Une période en infériorité qui n'a pas eu une sérieuse conséquence pour les Dragons. Dans le dos de la défense, deux Davosiens ont pu se présenter en position favorable et Filip Zadina a inscrit le 2-1 (29e). À l'origine de ce contre? Sandro Aeschlimann et sa relance parfaite vers l'avant. Reto Berra n'a rien pu faire. En fin de période, le portier grison s'est encore montré très solide au moment où Attilio Biasca s'est présenté en position idéale face à lui (35e) et durant un power-play adverse (36e).

Le solo de Lucas Wallmark

Dès la reprise, Michael Kapla a hérité d'un puck en or à quelques mètres du but grison. Mais le défenseur américain des Dragons a allumé Sandro Aeschlimann (encore lui). À 13 minutes de la sirène finale, Tino Kessler est passé tout proche du break. Mais son tir a frôlé le montant fribourgeois. Un sursis dont ont su profiter les visiteurs puisque deux minutes plus tard, Lucas Wallmark pouvait inscrire l'égalisation d'un magnifique tir au premier poteau après un joli solo. Quelques instants plus tôt, Yannick Rathgeb n'a pas été sanctionné pour un coup de crosse sur Filip Zadina.

À moins de deux minutes de la sirène finale, Jusso Arola a bien failli offrir la victoire à Fribourg Gottéron. Le défenseur finlandais, titularisé en l'absence de Patrik Nemeth, a allumé la barre transversale. Peu après, c'est Lucas Wallmark qui a testé les réflexes de Sandro Aeschlimann. Durant la prolongation, c'est finalement l'inévitable Julien Sprunger qui a inscrit le but décisif à la 89e minute de jeu! Auteur d'un coup de canne sur Filip Zadina peu avant, Lucas Wallmark pourrait se voir être rattrapé par la partouille. Affaire à suivre.

Vainqueurs dans les Grisons, les hommes de Roger Rönnberg ont à nouveau l'avantage de la glace après l'avoir perdu lundi à domicile. Vendredi, ils seront en position idéale pour faire le break dans leur BCF Arena où, habituellement, ils sont plutôt solides.