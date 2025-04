L'acte V de la demi-finale entre Lausanne et Fribourg tombait le même jour que les 63 ans de Geoff Ward. Les Lions ont été gentils, n'envoyant pas leur coach (et eux-mêmes) en vacances (victoire 2-1).

Geoff Ward fêtait ses 63 ans ce mardi. Photo: Getty Images

Les anniversaires ont leurs traditions: le gâteau, les bougies ou les cadeaux. Pour Geoff Ward, il y en a une qui revient presque chaque année. L'entraîneur du Lausanne aime fêter avec un succès contre Fribourg. Déjà victorieux l'an dernier, les Lions se sont à nouveau imposés face aux Dragons lors de l'acte V ce mardi à la Vaudoise aréna (2-1). Et ont donc offert un beau cadeau à leur coach pour ses 63 ans, lui évitant des vacances prématurées.

Cette année, Geoff Ward a rendu la pareille à Lars Leuenberger. Son homologue fribourgeois avait fêté ses 50 ans lors de l'acte I à Lausanne, également par une victoire. «Si on joue au hockey à cette époque, c'est plutôt une bonne nouvelle», avait souri l'entraîneur des Dragons le 29 mars dernier.

«Je prends cette victoire en cadeau»

Pour la deuxième fois de rang, donc, Geoff Ward a eu l'honneur de coacher son équipe le soir de son anniversaire. Et comme l'année dernière, le Canadien a tenté de le cacher au maximum. «J'essaie de faire en sorte que personne ne le sache, mais quelqu'un s'en aperçoit toujours», sourit-il. L'entraîneur du LHC, qui promet ne pas avoir inclus cet aspect-là de la journée dans son discours d'avant-match, dit volontiers «prendre cette victoire en cadeau».

En 2024, le tacticien s'était autorisé une «petite bière» avant d'appeler sa famille en visio à l'autre bout de l'Atlantique. Cette fois, on ne sait pas ce qu'a prévu Geoff Ward pour ses 63 ans. Toujours est-il que, derrière, il était allé s'imposer à la BCF Arena et avait atteint la finale avec son LHC. Un signe positif pour lui et le club vaudois?